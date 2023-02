Bár ezek az amarilliszfélék családjába tartozó virágok Magyarországon védettséget élveznek – eszmei értékük 2005 óta 10.000 Ft –, te is nevelgetheted őket az otthonod körül. Természetes úton igen ritkán telepszenek meg kertekben, de nem kell arra várnod, hogy egy nap a semmiből épp nálad bukkanjanak fel.

Így neveld a hóvirágot a kertedben!

Kertészetekből vagy az internetről is beszerezhetsz virághagymákat, melyeket októberben 8-10 cm mélyre kell ültetned lombos területek alá. A növény kedveli a napfényes vagy félárnyékos helyet és a nedves talajt. Az első év kritikus, de ha sikerrel jársz, a hóvirág a kerted állandó lakójává válhat, néhány év alatt benépesítve azt.

Gyógyhatású csodanövény

Ezt a növényt már 3000 éve is ismerték, Homérosz Odüsszeiájában és a görög mitológiában is megemlítik. A keresztény kultúrában a hóvirág Máriát testesíti meg, de a remény és az elégtétel szimbólumaként is utalnak rá – írja a Lakáskultúra.

Fontos megjegyezni, hogy a hóvirág hagymája mérgező alkaloidokat rejt, bár galantamint is tartalmaz, amely a mozgásszervi megbetegedéseket gyógyító készítmények alapanyaga. Az 1980-as években elkezdték vizsgálni a galantamin Alzheimer-kór és demencia kezelésében való alkalmazásának lehetőségét. A következő évtizedben számos klinikai vizsgálat erősítette meg hatékonyságát enyhe és közepesen súlyos tünetek esetén.

Otthon azonban semmiképp ne kísérletezz házi főzetek, porok elkészítésével! Ha ilyen jellegű egészségproblémád van, esetleg egy rokonodon szeretnél segíteni, mindenképpen kérd szakember tanácsát!

