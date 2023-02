Az egykori luxusfeleség és férje már több mint két évtizede alkotnak egy párt, korábbi fogadalmukat pedig most egy hirtelen jött ötlettől vezérelve megerősítették.

Polgár Tünde és Polgár Árpád telente második otthonukba, Floridába költöznek, ahol Valentin-napján egészen különös szertartásnak voltak szemtanúi. A házaspár épp a tengerparton sétált, amikor észrevették, hogy a szerelmesek ünnepén többen is sorban állnak a homokban, hogy egy különleges helyszínen megerősítsék egykori fogadalmukat.

Polgárék is beálltak a sorba, ahol idősek és fiatalok egyaránt ismét örök hűséget fogadtak egymásnak. Végül Tünde és Árpád is sorra került és 24 év után másodszorra is kimondták a boldogító igent a naplemente narancsos fényeiben – vette észre a Blikk Polgár Tünde azóta már eltűnt Instagram-történetét.