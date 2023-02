Tavaly nyáron látták először együtt Molnár Andit és Szente Vajkot. A szerelmesek eleinte titkolták kapcsolatukat, de a novemberi Dancing with the Stars döntőjének szünetében több alkalommal is sikerült őket együtt lefotózni.

Azóta nem sokat lehet tudni a kapcsolatokról. Emiatt többen elkezdtek gyanakodni, lehet, hogy a pár már nincs is együtt. Ezt igazolná az is, hogy Andi a szerelmesek ünnepét, a Valentin-napot Vajk nélkül, az egyik barátnője társaságában töltötte Párizsban.