Andrea Ivanova már most több mint 3 millió forintnak megfelelő összeget költött az ajkaira, de még mindig nem akar leállni.

Miután megszerezte a világ legnagyobb ajkait, Ivanova eldöntötte, hogy az övé lesz a világ legnagyobb arccsontja is.

Még 2018-ban kezdett bele az átalakulásba, az volt a célja, hogy élő baba legyen. Megműttette a melleit, továbbá a szájfeltöltés mellett átesett áll- és állkapocsfeltöltésen is. Most pedig az a célja, hogy az övé legyen a világ legnagyobb arccsontja is.

"Eddig négy hialuronsavas injekciót kaptam az arccsontjaimba, a héten még kettőt biztosan fogok. A célom az, hogy modellkedjek, jelentősen nagyobb legyen az arccsontom, de természetesen továbbra is szeretnék még nagyobb ajkakat" - idézi a Daily Star a bolgár nőt.

A nő azt is elárulta, hogy egyre kevesebb klinika vállalja a további ajakfeltöltéseket, mivel a további injekciók egészségügyi komplikációkkal járhatnak. Az egykori filozófia szakos hallgató eddig már több mint 34 injekciót kapott az ajkaiba.

Ivanova azt is elárulta, hogy rengeteg negatív megjegyzést kap, azonban ezek nincsenek rá hatással, mivel azt gondolja, hogy minden embernek magának kell megfelelni anélkül, hogy félne vagy aggódna mások véleménye miatt, mert az élet értelme az, hogy boldog legyen.