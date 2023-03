Tudvalevő, ha csillagjegyekről beszélünk, édeskevés azt tudnunk, hogy ki melyik hónapban született, ahhoz, hogy a személyiségéhez is közelebb jussunk. Ha pontosan szeretnénk látni, kinek mi az erőssége vagy gyengesége, a horoszkóp egészét látnunk kell. Így előfordulhat az, hogy egy júliusi Oroszlán egyáltalán nem érzi magára igaznak a róla leírtakat, és könnyen meglehet, hogy egy alapvetően pedáns Szűz is képes a legnagyobb kosz és kupleráj közepette élni. Persze, a Nap jegyünk valamilyen formában azért megnyilvánul, és ha semmi komolyabb "zavaró" tényező nincs a születési képletben, akkor valóban fel lehet fedezni hasonlóságokat két Rák vagy két Bak között. Ebben a cikkünkben most azt nézzük meg, hogy melyik az a három csillagjegy, amelyik alapvetően a hűségre született.

Rák

A Rák az állatöv legcsaládcentrikusabb jegye. Így nála nem mindig az alapvető morális elvek betartása vezet ahhoz - pláne, hogy nagyon könnyen szerelmes lesz -, hogy nem hagyja el a párját, sokkal inkább a családjához való ragaszkodás. A Rák akkor is kitart házastársa mellett, ha elmúlik a lángoló szerelem, sőt, képes is újjáéleszteni a tüzet, ha a régi szép időkre gondol, ugyanis Víz jegyűként rettentően érzelmes és hajlamos a nosztalgiára. Ha gyerekei is vannak, akkor ők jelentik a leggyengébb pontját: soha, de soha nem mondana le róluk, sőt, a hétvégi szülő szerep sem elfogadható számára. A Rák apa rajongással imádja a gyerekeit és igyekszik mindent megtenni a családi otthon biztonságáért, így azt nem veszélyezteti azzal, hogy kifele kacsingat. A Rák édesanya pedig tökéletes családösszetartó, így egy félrelépés biztosan nem ér meg számára annyit, hogy széthulljon a jól felépített élete.

Szűz

Az egyenességéről és szókimondásáról is híres Szűz nem szereti a bonyolult élethelyzeteket, a játszmákat és gyűlöli a "maszatos" kapcsolatokat. Nagyon fontos számára a hűség, és mivel mindent százszor átgondol, így azt is, hogy kivel köti össze az életét. Ha egyszer kimondja a boldogító igent, azt egy életre és komolyan gondolja. Ha nehézségek támadnak a kapcsolatában, akkor sem hátrál ki belőlel, inkább mártírszerepben tetszeleg, ami lehet, hgy néha még tetszik is neki. Föld jegyűként nem feltétlenül a lángoló szerelem számára az ideális kapcsolat, sőt, mivel gyakran labilis az idegrendszere, inkább választja a stabil, megbízható társat. Kapcsolódásai sem házastársához, sem a gyerekeihez nem látványosak, a kirakatszeretet távol áll tőle, mély érzéseit inkább csak a négy fal között juttatja kifejezésre. Nem az a típus, aki az utazásról hazatérő férjét üdvrivalgással köszönti, ám biztosak lehetünk benne, hogy ennek ellenére nagyon boldog a viszontlátástól. Összefoglalva: okos és sokszor racionális megfontolásokon is alapuló szerelem az övé, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennének érzelmei. Inkább csak arról van szó, hogy a lila köd nem az ő világa, a bizonytalan kapcsolatoktól menekül, csak kivételes esetben lesz szerető vagy megcsaló fél.

Bak

A Bak az állatöv legkövetkezetesebb jegye. Ha ő igent mond valamire, az biztosan igen lesz egy nap, egy év vagy egy évtized után is. Ez igaz a párválasztására is, és bár kapcsolatainak sérelmeit nehezen engedi el, mégis igen hűséges. Ha tudja, hogy valakiben megbízhat, azt meghálálja, és amit kap, azt mindenképpen viszonozza. Számára a hűtlenség nem csupán erkölcsi, de elvi kérdés is, ám tulajdonképpen viszonylag ritkán jut eszébe ilyesmi. Felesleges energiáit inkább a karrierépítésbe és munkába fekteti. Családcentrikus lévén nemcsak egyben akarja tartani a családot, hanem a jólétet is megteremti szerettei számára. A Bak ideális élethelyzete a többgyerekes család, az élethosszig tartó házasság, mindez megfelelő anyagi javakkal megtámogatva. A Bak biztosan nem hagyja, hogy a gyerekei egy fillér nélkül repüljenek ki a családi fészekből, a legtöbb esetben van megtakarítása, melynek segítségével idősebb korában is kiváló programokkal, utazással, nyaralással tudja színesebbé tenni a párkapcsolatát.