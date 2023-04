Hiába élnek ma is a gúnyos sztereotípiák, a férfiak a statisztikák alapján egyáltalán nem tehetségesebb sofőrök, mint a nők. Ennek ellenére gyakorta hallani még hölgyektől is, hogy „A nők nem tudnak vezetni és kész!". Vajon miért alakult ki ez a teória és ezzel szemben mi derül ki a tematikus kutatási eredményekből?

Az autóbiztosítási díjak általában árulkodó mutatókként szolgálnak az ügyfelek vezetési stílusát illetően: azok, akik biztonságosan közlekednek, alacsonyabb összegeket fizetnek, mint azok a sofőrök, akik viszonylag sűrűn okoznak balesetet.

Egyesült királyságbeli statisztikák alapján a férfiak gépjármű-biztosítási költségei magasabbra rúgnak, és ez nem a nemi diszkriminációnak köszönhető. Egy 2000 autós bevonásával készített felmérés szerint az urak négyszer több közlekedési szabálysértést követnek el a volán mögött, mint a hölgyek, annak ellenére, hogy a két nem majdnem egyenlő arányban van jelen a szigetország útjain.

Az Egyesült Államokban is több férfi kerül ilyen vagy olyan formában baleseti szituációba, ám a tisztánlátás végett érdemes hozzátenni, hogy ők többet is vezetnek, mint a szebbik nem. A tengerentúli férfiak emellett több halálos szerencsétlenséget okoznak, mint a nők, illetve magasabbak a biztosítási költségeik is. Rajtuk kívül csak az idősebb asszonyok fizetnek viszonylag jelentős összegeket különféle károkozások miatt, viszont a WHO adatai alapján még így sem döntik meg az urak dominanciáját ezen a területen.

Életkortól függetlenül a férfiak nagyobb eséllyel keverednek közúti balesetekbe. A közúti halálesetek mintegy háromnegyede (73%-a) fiatal férfiak miatt fordul elő, akik 25 éves koruk alatt majdnem háromszor nagyobb valószínűséggel halnak meg gépjármű-balesetben, mint a fiatal nők – olvasható a szervezet közleményében.

Miért terjedt el, hogy a nők ügyetlenebb vezetők, mint a pasik?

Tudományos tény, hogy a két nem tájékozódási módszerei több szempontból is eltérőek, s ez hatással lehet az autóvezetésre is.

A szebbik nem inkább az útvonaltervező alkalmazásokra és az automatizált navigációs rendszerek utasításaira támaszkodik, míg a férfiak inkább a térképeket és a térbeli tájékozódást preferálják. A nők emellett hajlamosak tereptárgyak alapján tájékozódni, és ha hirtelen rájuk tör a bizonytalanságérzet azért, mert úgy látják, eltévedtek, racionális döntéshozó képességük háttérbe szorulhat, így nagyobb az esély egy baleset bekövetkeztére.

A Diamond nevű brit autóbiztosítási cég felmérése alapján a szigetországban élő nők évente majdnem félmillió autós szerencsétlenséget okoznak azért, mert mással foglalkoznak vezetés közben, például sminkelnek vagy telefonoznak.

Szintén brit jogászok nyilatkozták, hogy a kutatást megelőző évben a korábbiakhoz képest nagyjából 50%-kal több nő kereste fel őket közúti balesetekhez kapcsolódó vádak miatt. Szerintük ez azért történt így, mert a nőkre nehezedő terhek folyamatosan növekednek, ezért egyre többször fordul elő, hogy túl kimerültek vagy stresszesek a vezetéshez.

Félre a sztereotípiákkal!

A fentiek alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik nem tagjai közül kerülnek ki tehetségesebb sofőrök, hiszen a járművezetéshez szükséges készségek egyrészt fejleszthetőek, másrészt abszolút egyénfüggő, hogy valaki hogyan boldogul a volán mögött.

Mindkét nem rendelkezik előnyös képességekkel, tulajdonságokkal autóvezetés szempontjából, ám a legfontosabb, hogy a szabályok betartására és a józan, empatikus viselkedésre nemtől függetlenül mindenkinek oda kell figyelnie a balesetmentes közlekedés érdekében.