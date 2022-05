A Fukuokától körülbelül 70 kilométerre lévő Okinosima arról a sintó szentélyről híres, amelyet a 17. században építettek a sziget a délnyugati részén. A II. világháború idején stratégiai fekvése miatt egy kisebb bázist épített oda a japán hadsereg, a sziget azonban szent helynek számít, ahová csak férfiak tehetik be a lábukat.

A nemi diszkrimináció állítólag a nők menstruációjára vezethető vissza, mivel a vér a sintó vallásban tisztátalannak számít - írja az Origo.

Korábban egyszer egy évben, május végén 200 kisorsolt jelentkezőnek engedélyezték a sziget meglátogatását, előtte azonban teljesen le kellett vetkőzniük egy megtisztulási szertartáshoz.

A szigetről nem vihettek magukkal emléktárgyat, és nem is beszélhettek ottani élményeikről senkinek.

Noha Okinosimát 2017-ben a világörökség részének nyilvánította az UNESCO, turisták most sem látogathatják. Sőt, a magántulajdonban lévő szigeten 2018-tól tovább szigorították a belépést, és az évi egyszeri zarándokutakat is megszüntették. Így most csak a szentély papjai tehetik be oda a lábukat, mások pedig csak kivételes engedéllyel léphetnek be.