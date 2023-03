Ha egy hírességre nézünk, csupa csillogást, fényűzést és luxust látunk: dizájnerruhákat, óriási kúriákat és márkás autókat, vagyis gondtalan, felhőtlen életet. Ám nem minden sztárnak volt ez a luxus magától értetődő a kezdetektől fogva, hiszen egykor ők is hétköznapi emberek voltak, akik akkor még csak álmodoztak arról a sikeres és kényelmes életről, amit ma már élnek. Közülük sokaknak nem volt egyszerű dolguk, nagyon keményen kellett dolgozniuk, hogy eljussanak oda, ahol most vannak.

Arnold Schwarzenegger

A Golden Globe-díjas, osztrák származású amerikai színészt a Terminátorban nyújtott alakítása tette híressé, de mielőtt még akcióhősként vált volna világhírűvé, túl kellett jutnia meglehetősen nehéz gyerekkorán. Különösen szigorú családban nőtt fel, életük egyáltalán nem volt sem könnyű, sem gondtalan. Arnold Schwarzenegger számára még nehezebb volt, ugyanis az apjával nem volt valami jó kapcsolata. A színész bátyja volt a kedvenc fia. Szerencsére azonban a sztár legalább édesanyjával nagyon jó kapcsolatban volt.

Kelly Clarkson

Sok mindenen kellett keresztülmennie az énekesnőnek, mielőtt 16 évesen megnyerte volna az American Idolt. Szülei 6 éves korában elváltak egymástól, ezután az édesapjával megszakadt minden kapcsolata. Tulajdonképpen apa nélkül nőtt fel, híres slágere, a Because of You is az apjával való bonyolult kapcsolatáról szól, arról, mit érzett, amiért nem volt jelen Kelly életében.

Sarah Jessica Parker

A kifinomult stílusérzékéről elhíresült színésznő gyerekként csak sóvárgott a szép ruhák után. Fiatal volt, amikor a szülei elváltak, mostohaapja pedig kamionsofőrként dolgozott, vagyis soha nem volt otthon. Sarah Jessica Parker sokszor utalt arra, hogy gyerekkora olyan volt, mint egy Charles Dickens-regény, hiszen családjának sokszor kellett állami segélyért folyamodnia ahhoz, hogy túl tudjanak élni. A karácsonyokat ritkán ünnepelték, de a születésnapok is sokszor maradtak el, és egy olyan házban éltek, ahol nagyon gyakori volt az áramszünet. Az általános iskola sem volt könnyű számára: használt ruhákat hordott, és úgy érezte, kipécézték emiatt, és amiatt, mert ingyenes ebédet kapott. "Ez megbélyegzés volt. Nem én voltam az egyetlen, aki ingyenes ebédet kapott, de ilyenkor tisztában vagy vele, hogy más vagy" – mondta a színésznő. Nehéz körülményeik ellenére édesanyja mindent megtett azért, hogy támogassa őt. Mivel észrevette színészi tehetségét, stúdiókban vállalt takarítást, hogy cserébe a lányának órákat adjanak.

Dolly Parton

A világ egyik leghíresebb country-énekesnője nagyon szerény körülmények között nőtt fel, de hallgatósága már akkor is volt: haszonállatoknak énekelt. Családja nagyon szerény körülmények között élt, olyannyira, hogy az orvosi ellátás sem volt mindig elérhető. Egyetlen ember volt a közelben, akit baj esetén lehetett riasztani, ő is lóháton érkezett a beteghez. Előny volt azonban, hogy nemcsak pénzben lehetett neki fizetni. Az édesanyja mindezek ellenére arra biztatta, hogy kövesse az álmait és foglalkozzon a zenéléssel, holott az otthonukba még az áram sem volt bevezetve. "Én már azelőtt szerepeltem a helyi televízióban, mielőtt nekünk lett volna készülékünk" – mondta Dolly, aki azt is hozzátette, hogy csak egy régi akkumulátoros rádiójuk volt. Elárulta: bár nagyon szereti azokat az embereket, akikkel felnőtt, de ő többet akart.