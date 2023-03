Mindenki szeret online vásárolni, hiszen kényelmes, időtakarékos, ráadásul a webshopok tele vannak jobbnál jobb ajánlatokkal és akciókkal. A netes shoppingolás azonban a sok kecsegtető lehetőség mellett számos veszélyt is rejt magában...

Ugye, milyen könnyű benézni egy webshopba és ott néhány kattintással megvásárolni azt, amit szeretnénk? Nem kell felöltözni, elmenni a boltba, keresgélni, eladót kérdezgetni, sorban állni a próbafülkénél, majd a pénztárnál, cipekedni hazafele... helyette csupán annyit teszünk klikk-klikk, pár nap múlva pedig érkezik a futár a zsákmánnyal. Kivéve, ha az a bizonyos klikk-klikk rossz helyen történt...

Bankkártyás fizetés? Csak okosan!

Internetes vásárlás esetén a bankkártyás fizetés mindig rejt némi veszélyt magában, hiszen ilyenkor megadjuk a bankkártyánk adatait. Mire érdemes figyelnünk? Először is, soha ne adjuk meg semmilyen felületen a kártyánkhoz tartozó PIN-kódot, ezt ugyanis semmilyen szolgáltató nem kérheti. Az is gyanús, ha például egy magánszeméllyel történő tranzakció során a másik fél a számlaszámunkon kívül bármilyen más adatot bekér tőlünk. A legjobb, ha az internetes vásárláshoz rendelkezünk egy külön (esetleg virtuális) kártyával, amelyen csak annyi pénzt tartunk, ami a shoppingoláshoz szükséges. Szintén jó, ha beállítjuk, hogy online fizetés esetén plusz megerősítést kérjen a bankunk, például mobilon is jóvá kelljen hagynunk a kifizetést.

Az olcsóbb néha drágább!

A tudatos internetes vásárló mindig megnézi, hogy milyen weboldalról rendel. Érdemes olyan szolgáltatót választani, amelyet ismerünk, még akkor is, ha az általa kínált termék vagy szolgáltatás kicsit drágább, mint egy „no name" webshop ajánlata. A megbízhatóság kifizetődő, hiszen mit teszünk, ha megrendeljük az árut, ki is fizetjük, de a termék sosem érkezik meg hozzánk, a webáruház pedig egyik napról a másikra megszűnik? Legyünk résen és figyeljük a gyanús jeleket, mint amilyen a helytelen megfogalmazás, a feltűnően sok helyesírási hiba vagy a furcsa weboldalcím. A legjobb, ha olyan online boltot választunk, amely rendelkezik magyar ügyfélszolgálattal és hazai képviselettel.

Utánvétellel biztonságosabb

Néha előfordul, hogy túl nagy a csábítás és legyőz bennünket egy „kihagyhatatlan ajánlat". Ha úgy véljük, hogy képtelenek vagyunk lemondani egy ilyen alkalomról, akkor se veszítsük el teljesen a józan eszünket, hanem – ha már mindenképpen egy kétes vagy nem ismert weboldalról akarunk rendelni –, válasszuk az utánvételes fizetési lehetőséget. Ebben az esetben csak akkor kell fizetnünk, ha a megrendelt dolog kiszállításra került, így legalább az nem fordulhat elő, hogy semmit nem kapunk a pénzünkért

(persze, hogy pontosan milyen minőséget kapunk, az még mindig nyitott kérdés) vagy ellopják az adatainkat. Az utánvételes fizetés sok esetben plusz költséggel jár, de ennyit azért megér a biztonságunk. Arra ebben az esetben is ügyeljünk, hogy érzékeny adatokat – pl. PIN-kód, email jelszó – ne adjunk meg.