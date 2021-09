Ki ne szeretne fele annyiért vásárolni, mint amennyi valaminek a normál ára, legyen szó samponról, mosógépről vagy sportcipőről? Nem meglepő tehát, hogy nagyon sokan várják a különféle kuponos akciókat, amikor – elvileg – jóval olcsóbban szerezhetünk be rengeteg dolgot. Ám mielőtt teljesen elvenné az eszünket a leárazási dömping, kissé álljunk meg gondolkodni, és annak érdekében, hogy a spórolás jegyében történő kuponozás ne csapjon át végtelen költekezésbe, fogadjunk meg néhány praktikus tanácsot.

Felkészülés

Először is, ne legyünk impulzusvásárlók. Ha úgy gondoljuk, hogy szeretnénk kuponozni, vegyük meg időben az adott újságot, így bőven lesz rá időnk, hogy átböngésszük és felmérjük, pontosan milyen ajánlatok érdekelnek minket. Előfordulhat ugyanis, hogyha a tervezett kuponozós napon nyálazzuk csak végig a kínálatot, észre sem vesszük azt a kedvezményt, ami valóban megéri. Ugyanígy a felkészülés része lehet, hogy otthon is terepszemlét tartunk: mire is lenne szükségünk? Ha nem így teszünk, akkor lehet, hogy pont egy remek lehetőséget szalasztunk el, mert mondjuk elfelejtjük, hogy már elég rossz állapotban van a télikabátunk vagy a mosógépünk – aminek a beszerzésekor nem mindegy az a -20 vagy - 30%.

Árellenőrzés

Amennyiben az előző pontot szem előtt tartottuk és pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk venni, tartsunk egy kis árellenőrzést. Nézzük meg, hogy – az előző példánál maradva – mennyibe kerül a kiválasztott kabát normál időszakban, így azt is pontosan tudni fogjuk, hogy kuponnal milyen összeget kell majd fizetnünk érte. Ez felesleges lépésnek tűnhet, de higgyük el nem az, mert a kuponozás sokszor társul bújtatott áremeléssel! Ez azt jelenti, hogy mondjuk a kinézett kabát normál esetben 40.000 Ft-ba kerül, de a kuponnapokra hirtelen megemelkedik 50.000 Ft-ra az ára és ebből vonják le a 20% kedvezményt. Márpedig ez egyáltalán nem mindegy... hiszen ha az 50.000-es kabátból levonjuk a 20%-ot, akkor pont azt az árat kapjuk meg, ami a kabát normál ára is volt, tehát semmit sem spóroltunk,viszont tolonghattunk a boltban a többi kuponőrült vásárló között. Így már nem is olyan jó üzlet, igaz? Arról nem is beszélve, hogy sok esetben a kereskedők még jobban felemelik az alapárat, akkor pedig kuponnal többet fogunk fizetni, mintha egy normál időszakban vásároltunk volna. Úgyhogy jobb, ha eleve ismerjük az árakat!

Mértékletesség

Ne hagyjuk, hogy elkapjon minket a gépszíj! Ha sikerül is remek akciókra lelnünk, amelyek valóban megérik azt, hogy tömegek között, lökdösődve, egymás nyakába lihegve szerezzük be a kiszemelt portékát, akkor is legyen egy határ. Ez főleg a pipereszerekre, sminkcuccokra, ruhákra igaz. Mielőtt megvesszük az ötödik flakon sampont, mert most 40%-kal olcsóbb, a harmadik remek árban lévő rúzst és a nyolcadik pólót, kérdezzük meg magunktól, hogy tényleg szükség van-e rá? Mit csinálunk majd öt flakon samponnal? Hova tesszük? Ki fog elhasználni három rúzst, főleg, hogy itt a pandémia és valószínűleg hetek kérdése és újra maszkot kell viselni, ráadásul a rúzsok szavatossága viszonylag hamar lejár? És minek nyolc póló, még akkor is, ha darabja egy ezres? Tudom, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy meg kell ragadni a kínálkozó alkalmat és nem szabad elszalasztani a vissza nem térő lehetőséget, hogy olcsóbban vásároljunk... De törjünk ki egy kicsit a marketingesek szorításából és emlékeztessük magunkat arra, hogy kuponnapok, akciók, Black Friday vagy valami leárazás mindig van. Nem kell most, egyszerre felvásárolni a fél világot, még akkor sem, ha a sampon és a mosogatószer évekig eláll – már ha egyáltalán van hova elraknunk mindent és nem csak bosszúsan fogjuk kerülgetni a soha ki nem fogyó készleteinket.