A kezdeti cél 100 font volt, azonban a fiú a projekt végére közel 300 millió forintnak megfelelő összeget gyűjtött össze, így 15 ápolót tudott támogatni. Az első évben már 500 ezer fontot (több mint 213 millió forintot) sikerült összeszednie, de ezután sem adta fel.

Max folytatta filantróp tevékenységét, ráadásul világszerte több száz másik fiatal is csatlakozott a projektjéhez, mellyel a fiú számos díjat is elnyert, köztük a Brit Birodalom Érdemérmét, a Pride of Britaint, a Spirit of Adventure-t és a Bear Grylls Chief Scout Unsung Hero nevű kitüntetéseket.

A kihívás végére egy utolsó ünnepi táborfesztivált is szervezett, mely egyben jótékonysági rendezvény is volt. A fesztiválon három zenei színpad és egy filmes emléktárgyakból álló kiállítás is várt a látogatókra.

Max elmondta, hogy hiányozni fog neki a sátrazás, mely az évek során az egyik kedvenc elfoglaltságává vált, azonban az időzítés megfelelőnek tűnt ahhoz, hogy visszatérjen a családi házba és építgesse jövőbeli terveit – írja az nlc.hu