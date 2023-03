Kovács Lajos rtkán beszél a magánéletéről, most azonban élete mélypontjáról is őszintén beszélt.

Az Argo sztárja, Kovács Lajos egész életében a szakmájának élt. Összesen 12 színházban dolgozott, több mint 60 filmben játszott, és mindent a munka alá rendelt.

Nekem a színpad volt az életem (...), más nem érdekelt – mondta a Jászai Mari-díjas színész Veiszer Alinda műsorában.

A színész arról is beszélt, hogy másfél hónapra még a zárt osztályra is bekerült, és bent ő volt az, aki jobb kedvre derítette a betegeket azzal, hogy utánozta őket. Kovács Lajos megfigyelésként tekintett arra a pár hétre, az ott szerzett tapasztalatait pedig később a szerepei során is kamatoztatta.

Azért került be, mert amikor Békéscsabán dolgozott, nehezen viselte az ingázást, ezért rászokott olyan szerekre, amelyekkel képes volt ébren maradni. Erre azért volt szüksége, mert nem Békéscsabán lakott, de minden este a színház után haza akart menni a családjához, viszont autó hiányában stoppolnia kellett.

Mint mesélte, volt, hogy 11-kor állt ki az útra, és csak másnap reggel vették fel, miközben kint repkedtek a mínuszok. Máskor három órán át gyalogolt haza, vagy az út közepén feküdt le, olyan fáradt volt. Egy évig bírta ezt az ingázást, amíg „meg nem kettyent".