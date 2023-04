Az éjszaka a pihenés és a regenerálódás időszaka, ez pedig a hajunkra és a bőrünkre is igaz. Ilyenkor jóval kevesebb káros hatás ér bennünket - például a napfény, szél, hideg, por -, ezért az éjjel alkalmazott szépségápolási rutin is sokkal hatásosabb lehet.

Ricinusolaj a szempillákra

Ez a szempillakúra nemcsak hosszabb és erősebb pillákat eredményez, de egyszerű és olcsó praktika is. Csak be kell szereznünk egy kis üvegcse ricinusolajat gyógyszertárban vagy bioboltban, és az alapos arctisztítás után belemártanunk egy fültisztító pálcát. Ezután nincs más dolgunk, mint gyengéden áttörölni vele a szempillákat, majd álomra hajtani a fejünket.

Tipp: Ha reggelente sminkelünk, akkor a sima, vizes arcmosás helyett alkalmazzunk habzó arctisztítót, különben a szemfesték és a szempillaspirál könnyen elkenődhet az olajos pillák miatt.

Argánolaj a hajra

A tápláló növényi olajok nem csupán a szempillánkat erősíthetik alvás közben, hanem a hajunkat is. A ricinusolaj erre a célra ugyan túl sok lehet (inkább hajmosás előtti pakolásnak ajánlott), ám az argánolaj, mivel gyorsan beszívódik és nem nehezíti el a hajat, akár minden este felkenhető a hajszálak végeire.Fontos, hogy ilyen esetben tényleg csak a végére kerüljön, nehogy túlságosan elnehezítse a tincseket. Utána érdemes egy laza kontyba feltekerni a hajat, de ez már a következő esti szépségtipp.

Éjszakai hajviselet

Szakemberek szerint a sörényünket nem csupán a szárítás, a göndörítés és a vasalás viseli meg nagyon, hanem az is, ha fésülködés nélkül, kibontott hajjal fekszünk le aludni. Talán nem véletlen, hogy a múltban a nők fonatokat vagy hálósapkát viseltek éjjelente – nem is volt nagy probléma akkoriban a töredezett hajvég. Nos, nekünk sem árt eleink szokását követni. Kezdhetjük is azzal, hogy alvás előtt kibontjuk a hajunkat és gyengéden, de jó alaposan átfésüljük. Ezt követően jöhet egy kis hajolaj a tincsek végére (lásd fentebb), majd tekerjük az egészet egy laza kontyba, vagy fonjuk be (szintén lazán!). Az ilyen éjjeli hajviselet megvédi a hajat a gubancolódástól és a túlzott súrlódástól, amely töredezéshez vezethet.

Puha kezek és lábak

Ősszel, télen és tavasszal sokunknak hajlamos a keze csúnyán kiszáradni, nyáron pedig a repedezett sarkak okozhatnak problémát. Mindkettő „szépséghibát" könnyedén orvosolhatjuk egy kis éjszakai, speciális ápolással. Szerezzünk be egy kifejezetten zsíros krémet, amely tele van hidratáló és tápláló összetevőkkel, majd kenjük be vele a kezünket/ lábunkat jó vastagon.

Nem gond, ha nem szívódik be a krém, sőt! Az igazi trükk azonban csak most következik: húzzunk a kezünkre alvókesztyűt, a lábunkra pedig egy vastag zoknit, majd így térjünk nyugovóra. Reggelre mind a kezünk, mind a lábunk csodásan puha lesz. A szeánszot a kiszáradás mértékétől függően, megismételhetjük akár minden este, de heti egyszer-kétszer alkalmazva is remek a hatása.

Alvómaszk az arcra

Természetesen az arcunk sem maradhat ki az éjszakai ápolásból. A legjobb eredményt az úgynevezett alvómaszkokkal érhetjük el, amelyek Koreából indultak hódító útjukra. Az ilyen maszkok első ránézésre olyanok, mint az éjszakai krémek, ám a hatásukat tekintve sokkal erősebbek, mivel koncentráltan tartalmaznak hatóanyagokat. Az alvómaszkok palettája igen színes, akad köztük hidratáló, mélytápláló, anti-aging, bőrtisztító, bőrszínkiegyenlítő típus is, így mindenki megtalálhatja a saját bőréhez leginkább illőt. Az alvómaszkokat alkalmazhatjuk hetente néhányszor, de akár minden este is, a bőr állapotától és az esti arcápolási rutinunktól függően.