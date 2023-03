Kedves mosollyal vár minket a kapuban, majd bevezet a bajai házba, ahol szüleivel és az öccsével él Bölcskei Márton. Igaz, ide szinte már csak látogatóba jön, mert nagyrészt a menyasszonyával lakik, pár házzal arrébb. Mielőtt leülünk beszélgetni, kávét készít - ez az egyik öröme, amit még a versenyek előtti időszakban is fogyaszthat.

Hogy lehet valaki ilyen izmos?

Martin mottója: „Dolgozz keményen". A 28 éves srác eleget is tesz ennek, mivel szinte minden perce be van osztva. Gyakran kel hajnali 4-kor, hogy a 24 órás szolgálat előtt szobabiciklizzen fél órát. Sokat van a konyhában is, a szigorú diéta miatt saját maga készíti el a menüjét, ami ilyenkor minden nap ugyanaz.

Reggelire rántotta, 1 darab puffasztott rizs, egy kis mogyoróvaj és rizskása fehérjével. Napközben 600 gramm csirkemellet fogyaszt 150 gramm rizzsel, vacsorára pedig tojásfehérjét süt. Amikor azt kérdezem, hogy mit enne most legszívesebben, azonnal rávágja: pizzát! No de honnan indult nála ez az elszántság, ami ennyi áldozatra készteti?

Nagyon tetszettek a strandon az izmos emberek – meséli a Fanny magazinnak. – Igazából a forma mellett az fogott meg, hogy tudtam, rengeteg munka és kitartás van mögötte. Pécsen jártam gimnáziumba, a kollégiumban pedig volt egy konditerem, oda kezdtünk el járni a barátommal. Nagyon vékony srác voltam, el sem tudtam képzelni, hogy hogy lehetnek valakinek nagy izmai. Persze az étkezésről sem tudtam semmit. A menzán mindig repetáztam, mert azt hittem, hogy ha sokat eszem, akkor nőni fog a bicepszem is.

Ennek ellenére mégis hamar látszott rajtam némi változás, elkezdtem eresedni, vállasodni. A tanáraim is észrevették, és folyton azt kérdezték: olyan akarsz lenni, mint Arnold Schwarzenegger? Őszintén szólva, nem tudtam pontosan, hogy ki ő. Utána néztem a munkásságának, elolvastam az életrajzát, és mondhatom, hogy ezen a területen ő lett a példaképem.

Supermanként emlegetik a bajai mentőst

Miközben kitartóan emelgette a gimis években a súlyokat, Martin arra is rájött, hogy olyan hivatást szeretne választani, amiben segítheti az embereket.

A segítő szándék már gyerekkoromban is megvolt, rendszeresen hazahordtam az utcán talált cicákat, kutyákat – meséli. – Tizenévesen már vízimentő voltam a Sugovicán. Megmentettem két ember életét, ami nagyon meghatározó élmény lett számomra. Ugyanakkor el kellett látnom azokat a strandolókat, akik mondjuk beleléptek egy kagylóba, ezáltal elsősegélynyújtásban is volt részem. Valahogy innen jött a mentőzés ötlete, amit gimi után el is kezdtem, kilenc évvel ezelőtt, 75 kilósan.

Martin 24, 12 és 8 órás műszakban dolgozik a Bajai Mentőállomáson. Feladatai közé tartozik az eszközök takarítása, gyógyszerek pótlása, a betegek vizsgálata és ellátása.

Számtalan emlékezetes pillanat van mögöttem. Ilyen, amikor szülés levezetésben volt részem egy kilométerre a kórháztól. Esetkocsin dolgoztam, hárman voltunk az orvossal és a gépkocsivezetővel. A kórházban nagyon meglepődtek az ápolók, amikor meglátták, hogy nem egy terhes nőt viszünk fel, hanem egy anyukát a kisbabájával. De ugyanilyen sikerélmény, amikor például egy autóbalesetnél sikerül időben kimenekíteni és kórházba szállítani a kollégákkal a sérültet. Nálunk szinte mindennapos a küzdelem. Ha minden tőled telhetőt megcsináltál, akkor nyugodtan fekszel le este, de tisztában vagyunk azzal, hogy néha már nem tudunk segíteni. Azt vallom, hogy a jóból kell erőt meríteni, és ugyanígy állok az edzéshez is.

Rendszeresen vesz virágot

Martin 2020-ban indult első testépítő versenyén, amit meg is nyert. Rengeteg gratuláló üzenetet kap a mai napig. Hatalmas öröm volt számára, hogy az Országos Mentőszolgálat főigazgatója személyes dicséretben részesítette. Büszkén, mégis szerényen meséli, hogy több fiatal kereste meg azzal, hogy miatta lettek mentőápolók. Azt mondja, alig hiszi el, hogy tényleg az ő példája segített másokat a pályaválasztásban. Természetesen női, rajongói levelek is akadnak, ám ezeket figyelmen kívül hagyja, hiszen menyasszonyával négy éve együtt vannak, aki egyébként szintén az egészségügyben dolgozik.

Magamról nem mondanám, de az a visszacsatolás, hogy romantikus vagyok – mondja nevetve. Valentin nap alkalmából például megleptem a páromat egy csokor rózsával, és mire hazajött fáradtan a munkából, gyertyákkal díszítettem a kádat. Nemcsak nőnapon, hanem minden hónapban kap virágot, vagy valami apróságot. Vicces, mert amikor megkívánok egy csokit, megveszem neki, de sokszor ő sem akarja már megenni.

A férfi azt is elárulja, hogy sokszor nem könnyű összeegyeztetni a mentőzést a testépítéssel, hiszen az éjszakázás felborítja a szervezetét, az izmoknak pedig pihenni is kell.

"Maximalistaként azon vagyok, hogy mindenhol helyt álljak. Nem biztos, hogy mindig jól csináltam, de most már az egyensúlyra, az arany középútra törekszem, mert az évek alatt rájöttem, hogy csak úgy tudok hosszú távon másokat szolgálni, hogyha én is rendben vagyok..."