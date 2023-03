Tisztítsuk ki

Mielőtt elpakolnánk, ürítsük ki a zsebeket, majd mossuk ki a ruhákat. Ez azért is fontos, mert a foltok beszáradhatnak, és később nehezebb megszabadulni tőlük. A gyapjúból készült sálakat, pulóvereket és ruhákat kézzel mossuk, a szövet- vagy tollkabátot pedig vigyük tisztítóba.

Akasszuk vagy hajtogassuk?

Minden olyan ruha, amely könnyen kinyúlhat, például pulóverek, kötött ruhák, pólók, jobb, ha összehajtogatva kerülnek a polcra. Az erősebb holmik, mint a farmer és a kordruhák szintén jól tárolhatók így. Túl sokat ne halmozzunk egymásra, mert összenyomják egymást, és meggyűrődnek. Tehetünk közéjük selyempapírt, ezzel megóvhatjuk a kényes darabokat.

Hagyjuk lélegezni

Ne tegyük a ruhákat nejlonzacskóba vagy műanyag dobozba, mivel ezek magukba zárják a nedvességet, így könnyen bepenészednek. Jobban szellőzik, ha lenből készült zsákokba csomagoljuk. Ne felejtsük el felcímkézni, hogy könnyebben megtaláljuk, amit keresünk.

Hogyan őrzi meg az alakját?

A kabátokon, dzsekiken kívül minden olyan ruhát tároljunk fogason, amelyek könnyen gyűrődnek. Még jobban megőrzik formájukat, ha a gombokat begomboljuk, a cipzárokat összehúzzuk. Ha hely hiányában mégsem tudjuk így eltenni kabátunkat, próbáljuk meg hengerelve, például az ágy alatt tárolni - írja a Fanny magazin.

Bírja a strapát

Felejtsük el a drótból készült vállfákat. Nem csak tönkreteszi az anyagot és a formáját, könnyen rozsdásodik is, így a ruháink is elszíneződhetnek. Egy jó minőségű, vastag, fából készült ruhafogas megvédi mind a felsők, mind a kabátok alakját. Ne feledkezzünk meg ruhavédő zsákot is rátenni, ez megvédi a portól és a bogaraktól.

A deformálódás ellen

A ruhákhoz hasonlóan a téli cipőket is kitisztítva tegyük el a következő idényig. Természetesen előtte a bőrcipőket kenjük át a bőrtípusnak megfelelő ápolóval. Húzzuk sámfára, vagy tömjük ki újságpapírral, hogy megtartsák a formájukat. Különösen a hosszú szárú csizmáknál figyeljünk arra, hogy ne törjön meg a szára.

Tegyük sötét helyre

Igen népszerű tárolóhelyek a pincék és a padlások, de a nem megfelelő hőmérséklet miatt tönkremehetnek a ruháink. Ehelyett keressünk tiszta, sötét, hűvös és száraz helyet, például a szekrény tetején, vagy az ágy alatt. A lényeg, hogy ne érje őket napfény, ami kifakítja a holmit, és ne vegyenek át kellemetlen szagokat.

Minden centi számít

Ne essünk pánikba, ha otthonunkban nincs sok rakodóhely. Bátran tegyük a bőröndökbe azokat a darabokat, amelyekre éppen nincs szükségünk. A maximális helykihasználást segítik a praktikus vákuumos tároló zsákok is, hiszen a levegőt kiszívjuk a zsákból, így sokkal kisebb lesz a térfogata.

Be tud fülledni

Ne dobjuk ki a cipős dobozokat, hiszen akár ebbe visszacsomagolva is tárolhatjuk a kedvenc lábbelijeinket. Az sem gond, ha műanyag dobozba tesszük, hiszen ezzel nemcsak megvédjük a gyűjteményünket, de még szezonálisan is tudjuk rendszerezni. Ha zárt dobozba tesszük, ügyeljünk arra, hogy legyen rajta megfelelő szellőzőnyílás.

Japán módra

Ha kevés helyünk van a ruhák tárolására, próbáljuk ki a KonMari japán ruhahajtogatási módszert. Ennek lényege, hogy a ruhákat nem lapjára hajtogatják össze, hanem több hajtással felcsavarják őket. A görgetés megakadályozza a mély gyűrődések kialakulását, így, amikor kiveszünk egy felsőt az egyik polcról, nem kell azonnal a vasalóért rohanni.

Pára? No para!

Nagy szolgálatot tesz a cipősdobozban talált kis szilikongolyós zacskó, hiszen magába szívja a felesleges nedvességet; ezzel megvédjük a hónapokon át a szekrényben lógó télikabátokat és pulóvereket attól, hogy dohosak legyenek a nedvességtől. Tegyünk 2-3 tasakot az elcsomagolt ruháink és cipőink közé.