Legutóbb Kustánczi Lia mutatta meg kismamatestét mindenkinek, de nemcsak neki, hanem Hódi Pamelának, Sáfrány Emesének és Voksán Virágnak is határozott véleménye van arról, hogy egy édesanyának illik, vagy nem illik hiányos öltözetben pózolnia akár a kamera előtt, akár a közösségi oldalán.

Hódi Pamela arról beszélt, hogy férje, Bence nem örülne annak, ha fehérneműs fotókat posztolna a közösségi oldalán, és ez kétgyermekes anyaként nem is fér bele neki, a bikinis fotókkal viszont szerinte nincs gond. Hasonlóan gondolja Sáfrány Emese is, a légtornásznál is a fürdőruhás fotók a határ.

"Nem kitárulkozom, hanem egyszerűen nő vagyok, és így nézek ki. Tehát nem fogom magam azért titkolni, és nem kirakni a dekoltázsomat egyáltalán, mert van egy kisfiam. Az teljesen más, hogy mondjuk meztelenül mutogatnám magam, és mindent megmutató fotókkal árasztanám el a közösségi oldalakat. Az szerintem már anyaként kellemetlenebb"

-mondta Emese.

Kustánci Lia és Voksán Virág hasonlóan vélekednek a témáról, szerintük a fehérneműs képek abszolút beleférnek, meztelenkedésről azonban szó sem lehet.

"Nem fogom letagadni, hogy anno a nyuszis magazin címlapján szerepeltem, és ugye a magazinban azért voltak ízléses, zárt lábas, de azért aktfotók rólam. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép és igényes megjelenés volt. Ugye a magazin is egy nívós magazin volt, tehát ebben semmi szégyellnivaló nincs"

-tette hozzá Voksán Virág, aki nem tartja kizártnak, hogy amikor a gyerekei nagyobbak lesznek, vállal még ízléses meztelen fotózásokat.