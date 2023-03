Berki Mazsi édesanyja az elmúlt időszakban rengeteg időt töltött lányával és unokájával, Emmával. Etelka szerint Mazsi napról napra erősebb, ami annak is köszönhető, hogy szerető és támogató család veszi körül.

Berki Krisztián halála még a mai napig felfoghatatlan: fiatal özvegye a tragédia utáni első hónapokban csak árnyéka volt önmagának, ám a családja segítségével mostanra már sikerült talpra állnia.

Mazsi édesanyja szerint lánya nagyon erős nő.

"Az életre neveltem. Mazsi például hároméves volt, egy nagyon aranyos 10 emeletes házikóban laktunk annak idején a negyedik emeleten, és onnan háromévesen leküldtem, hogy vegyen két kiflit" – mesélte a Tényeknek Etelka, aki szerint Mazsi és húga viszony is sokkal szorosabb lett az elmúlt fél évben.

"Volt, hogy oda is költözött hozzám, úgyhogy laktunk együtt is és nagyon sokat segít Emmácskával kapcsolatban is. Ő lesz egyébként a kislányom keresztanyukája" - tette hozzá Mazsi.