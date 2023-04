1. Viszlát, fakóság!

Az egyre többször felbukkanó napfényben vesszük észre igazán, hogy az elmúlt hónapok mennyire megviselték a bőrünket. Hiszen a téli időjárás, a kinti hideg és a benti meleg, fűtött helységek váltakozása, na és a napfény hiánya mindenkin nyomot hagy. Ezen a legkönnyebben úgy tudunk segíteni, ha megszabadulunk az elhalt hámsejtektől. Például egy alapos arc- és testradírozás azonnal csodát tehet. Viszont arra figyeljünk, hogy bánjunk kíméletesen a bőrünkkel, így mindenképp finom szemcsés változatokat használjunk - írja a Fanny magazin.

2. Készítsük elő!

A radírozás mellett érdemes fizikai vagy akár kémiai hámlasztókat, peelingeket is bevetnünk, mert ezek nemcsak a felesleges hámsejteket távolítják el, hanem abban is segítenek, hogy a bőrünk rugalmasabb, élettel telibb legyen. Emellett azért is hatékonyak, mert így a különböző arcápolók, amiket ezután viszünk fel, a bőr mélyebb rétegeiben is kifejthessék a hatásukat. Vagyis olyan, mintha egy tavaszi nagytakarításhoz készülnénk elő!

3. Turbózzuk fel!

Télen jobban lelassulnak a különböző bőranyagcsere folyamatok, amiket itt az ideje egy kicsit felpörgetni, hogy új életre keljen a külsőnk - de persze egyáltalán nem mindegy, hogy mivel. Hogy ezt elérjük keressünk olyan arcápolókat, amelyek sejtmegújító összetevőket és antioxidánsokat tartalmaznak. Az antioxidánsok egyfajta védőpajzsot jelentenek, mert felveszik a harcot a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben, erősítik a kötőszövetet és hozzájárulnak a bőr egészséges működéséhez.

4. Töltsük újra!

Télen a szervezetünk is kimeríti a vitamin- és ásványi anyag raktárát, így a bőrünknek is szüksége van utánpótlásra. Ha villámgyors eredményt szeretnénk elérni, akkor C-vitaminos termékeket keressünk, mert ezek pont a fakó, fáradt, kimerült bőr legfőbb támogatói. Antioxidáns hatása miatt élettel telibb és ragyogóbb lesz a megjelenésünk. Ráadásul segíti a kollagéntermelést, így feszesebbé és rugalmasabbá válik a bőrünk.

Tipp: A nehéz, zsírosabb krémeket cseréljük le könnyedebb állagú és tápanyagokban gazdag változatokra.

5. Búcsú a szárazságtól

Valljuk be őszintén, bármennyire is igyekeztünk, hogy megfelelően ápoljuk a bőrünket, ez nem mindig sikerült a téli időszakban. Ám ahogy a vastag pulcsikat egyre gyakrabban kezdjük lengébb darabokra váltani, úgy tűnik fel, hogy bizony nem minden porcikánk kellően hidratált. Például a karunk, könyökünk, lábaink. De akár azzal is küzdhetünk, hogy a bőrünk húzódik, nem érezzük komfortosnak. Keressünk ureában gazdag testápolókat, amik vízmegkötő tulajdonságaikról ismertek, így megfelelően hidratálnak és nyugtató hatásúak.

6. Helló, ragyogás!

Utolsó lépésként már csak az a dolgunk, hogy visszacsalogassuk bőrünk természetes fényét. Keressünk kifejezetten ragyogást adó termékeket, amelyek új élettel töltenek fel, eltüntetik a szárazságot és frissítenek.