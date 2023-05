Nem vagyunk egyformák

Néhányan örömmel fogadják, ha nem kell mást tenniük, csak egy kis időt néma nyugalomban eltölteniük önmagunkkal. - Egy introvertált személyiség, vagy egy hiperérzékeny lelki beállítottságú ember például jóval több csendet igényel, ők így tudják megőrizni belső harmóniájukat. Másoknak viszont maga a pokol, ha magukra maradnak a saját gondolataikkal, nem veszik körül különböző zajok, mint a tévé, rádió, vagy a gyerekei cserfes csacsogása. Pedig az elcsendesedés rendszeres alkalmazásával megőrizhetjük az egyensúlyunkat, ezért nyugodtan hívhatjuk minőségi énidőnek is.

A csend lehetőséget ad arra, hogy rendet tegyünk a fejünkben, lelkünkben, testünkben, és hogy tudatosan összpontosítsunk a fontos dolgokra, felismerjük és megbecsüljük a jelenben most megélt pillanatot. – mondta Molcsányi Emőke életviteli tanácsadó.

Hogyan hat a szervezetünkre?

- Lassul és egyenletessé válik a légzésünk, ami az egészségünk alapja. Emellett a stressz okozta tünetek is enyhülnek. Amikor idegesek, feszültek vagyunk, az „üss vagy fuss" fizikai vészreakciónk aktiválódik, amely idegrendszeri és hormonális változásokat indít be a szervezetünkben. Adrenalin szabadul fel, melynek hatására szaporább lesz a pulzusunk, megemelkedik a vérnyomásunk, kitágul a pupillánk. Ez egy nagyon fontos képességünk, hiszen, amikor veszélyhelyzetbe kerülünk, ez késztet minket azonnali cselekvésre: vagy meneküljünk, vagy harcoljunk. Ám ha ez az állapot gyakran vagy hosszú ideig fennáll, akkor leszünk stresszesek, ami rendkívül romboló hatással van az egészségünkre.

Akár olyan súlyos következményei is lehetnek, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, légzőszervi panaszok, asztma, allergia, gyomorbetegségek, ízületi fájdalmak, vagy olyan bőrbetegségek megjelenése, mint a herpesz vagy az ekcéma. A nyugodt, csendes pillanatok viszont megnyugtatják az idegrendszert, segítenek leállítani a testünk stresszre adott fizikai válaszreakcióját, visszaáll a rend a szervezetünkben. De mi is történik pontosan? Csökken a vérnyomásunk, pulzusunk, a légzésünk egyenletesebbé válik, visszalassul. Megszűnik a görcsös izomfeszülés. Stresszhelyzetben ugyanis akaratlanul megfeszítjük az izmainkat. Ezért szokott fájni a nyak és a váll körüli rész, mint ahogy az arc izomzata is. – tudatta a szakértő a Fanny magazinnal.

Mit tesz a mentális és lelki egészségünkért?

- A csendterápia rendszeres használatával hosszabb távon azt vesszük észre, hogy erősödnek az énhatáraink, összeszedettebbé válunk, könnyebben döntünk önmagunk mellett, rálátunk arra, hogyan jó nekünk, így az életünk minden területére kihat a rendszeres elcsendesedés jótékony hatása. Megtanulni teljes nyugalomban lenni egy rendkívül érdekes önismereti, szemléletformáló folyamat. Az egyik legnagyobb ajándék, amit magunknak adhatunk, vagy amit a gyerekeinknek megtaníthatunk. Amikor magunkba nézünk, és elmélyedünk az értékrendünkben, a vágyainkban, valamint a szükségleteinkben, mélyebb szinten tudunk kommunikálni önmagunkkal. A rendszeresen gyakorolt terápiával megelőzhetjük a depresszió, alvászavarok, krónikus fáradtság kialakulását. – mondta az életviteli tanácsadó.

Hogyan találjunk helyet a hallgatásnak?

A meditáció a belső béke és a jelen pillanatra való összpontosítás gyakorlata. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy csendes időt iktassunk be a napunkba. Ha még nem állunk készen arra, hogy elmélyüljünk a meditációban, vagy nem tudjuk, hogyan kell, akkor az is nagyon hasznos, ha rendszeresen beiktatunk egy kevés néma időt. Kezdésnek már az is nagy lépés, ha a reggeli kávézáshoz nem kapcsoljuk be a tévét, vagy nem markoljuk fel a mobilunkat, hanem csak meghitten kortyolgatjuk a forró italunkat. Csendben lenni lehet egyedül is, és a barátainkkal, családunkkal, párunkkal is. A párkapcsolatban például nagyon felemelő tud lenni, ha némán egymásra hangolódunk, érezzük egymás jelenlétét. A hölgyekben ez erősíti a bizalmat, a megnyílást és az önbizalmat is.

Érdemes napi, vagy heti rendszerességgel beiktatni egy-két órát, vagy ha megoldható, egy teljes napot. Mindennek a kulcsa a saját igényeink megfigyelése. Életszakaszváltásoknál, nagyobb döntéseknél ajánlott többnapos, vagy akár több hetes elcsendesedést beiktatni, és az is növeli a hatékonyságot, ha mindez környezetváltozással, utazással jár. Haladjunk lépésről lépésre: elsőre elég tíz perc is, majd lehet fél óra, és ha már élvezzük is, akkor akár egy óra is. Ez idő alatt kapcsoljunk ki minden hang- és képforrást. Elsőre biztosan nem lesz könnyű, kínosan fogunk mocorogni, nehéz lesz elengednünk az aggasztó gondolatokat, mint például, hogy mennyi mindent kell még csinálnunk, mi meg csak itt ülünk, és nézünk magunk elé, de amint hozzászoktatjuk magunkat ehhez a rituáléhoz, szinte azonnal érezni fogjuk áldásos hatását, és egyre könnyebbé válik az egész. – javasolta Molcsányi Emőke.

Hallgassuk az erdőt

A teljes kikapcsolódás talán legcsodásabb formája, ha sétálunk egy nagyot az erdőben anélkül, hogy egy szót is szólnánk. Semmi mást ne tegyünk, csak egyenletes tempóban sétáljunk, és hallgassuk a természet apró neszeit.

Miért nem tudunk elnémulni? Azt, hogy mennyire érezzük magunkat komfortosan, amikor totális csend vesz körül minket, jelentősen befolyásolja az életmódunk, a kultúránk, a környezetünk és a személyiségünk. Nehezebben vagyunk képesek befogadni ezt az élményt, ha zajos városban élünk, a munkánk megköveteli, hogy mindig sokan legyenek körülöttünk, megszoktuk, hogy mindig megy a tévé, a kocsiban a rádió, folyamatosan jelen vagyunk a közösségi médiában, szeretünk sokat beszélni. Jóval könnyebb dolgunk van, ha nyugodtabb környéken, vidéken élünk, nem lógunk egész nap a neten, és kreatív tevékenységekkel száműzni tudjuk az unalmat a mindennapjainkból. Természetesen fontosak az emberi kapcsolatok, a közös programok, de éppúgy szükségünk van időnként a távolságtartásra is, ami lehetőséget teremt a pihenésre, feltöltődésre.

Vonuljunk táborba?

Különböző technikákkal tanítható, tanulható a csend gyakorlása. Vannak néhány napos táborok is, ahol ezt intenzíven elsajátíthatjuk. Itt megismerkedhetünk a jóga elemeivel, mint

a légzésgyakorlatok, relaxáció, meditáció, koncentrációs gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy elvonják a figyelmünket a gondolkodásról, de ilyen a néma séta is, amikor ugyanazt a megszokott utat járjuk szótlanul. A táborokban még az étkezésre is külön figyelmet fordítunk, amit otthon is bármikor megtehetünk. Ennek az a lényege, hogy evés közben arra figyeljünk, amit eszünk. Tanulmányozzuk, hogy milyen illata, íze van a finomságnak, milyen a színe, az állaga. Ez a gyakorlat jót tesz az emésztésünknek, sokkal nagyobb élvezettel tudunk elfogyasztani minden egyes falatot, ízesebbnek érezzük, és észre fogjuk venni, amikor a szervezetünk üzen, hogy mire van szüksége.