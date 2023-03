Pumped Gabo a héten minden este 19:30-tól szorgoskodik – Csonka Bandival, Dobó Ágival, Hevér Gáborral, Schumacher Vandával és Szabó Zsófival – a VIASAT3 Troll a konyhában című műsorában, főz, nyomoz, és néha teljesen véletlenül vágja tönkre az ételeket. A fiatal celeb a forgatásról, magánéletéről és jövőbeli terveiről is elárult egy-két exkluzív részletet.

Hogyan fogadtad a felkérést a műsorra? Tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy inkább

meglepetés volt?



Meglepetés volt! Korábban már voltam egy főzős műsorban, ami végül nem sikerült jól, ezért

kicsit féltem a forgatástól, de mégis nagy élmény volt, nagyokat röhögtünk a csapattal

felvételek alatt és a kamerák mögött is.

Mennyire vagy rutinos a konyhában, szoktál főzni? Milyen tapasztalat volt kamerák előtt,

időre és különböző kihívások mellett ételeket készíteni?



Szoktam magamnak főzni, ilyen egyszerűbb kajákat el tudok készíteni, de azért nem vagyok egy

konyhatündér. Izgultam kicsit, de mivel tudtam, nem fine diningot várnak tőlünk, nem paráztam

túl.

Mi volt a legnagyobb élményed a forgatás során?

Nagyon szerettem a többiekkel dolgozni, mindenkit nagyon bírtam. Nem volt olyan a csapatban,

akit ne csipáztam volna, és nagyon sok vicces pillanat volt, ezt a nézők is látják majd a héten.

Előfordult, hogy úgy éreztem, biztosan tudom, ki trollkodik, de kiderült, hogy tévedtem, úgyhogy

azt biztosan megtanultam, hogy mindenki gyanús lehet, sosem lehetsz biztos semmiben.

Hogy áll most a tömegelés, tudjuk, hogy komoly életmódváltásba kezdtél. Miket eszel

mostanában, mi az, amiről nem tudtál lemondani?



Át kellett alakítanom az étrendemet, de már elértem a 90 kilót, úgyhogy helyreállt a rend az

univerzumban. Tegnap bevertem két nutellás palacsintát, erről nem tudtam lemondani.



Nemrég egy interjúban elárultad, hogy szingli vagy, mennyire ostromolnak a nők azóta?

Egyáltalán nem, soha nem ostromoltak a nők, mert egyik nőnek sem vagyok a

komfortzónájában. Amikor nem voltam híres, akkor még többen betaláltak, de már túl híres, túl

pacek vagyok, túl jól nézek ki, úgyhogy félnek tőlem.

Hogyan kezeled a rivaldafényt, a rengeteg megkeresést és ajánlatot?



Már 7-8 éve körülvesz ez a figyelem, úgyhogy megszoktam már ezt, hiszen fiatalkorom óta

ebben élek. Már nem is emlékszem milyen volt, amikor nem így éltem. De nem nagyon hagyom,

hogy bármi eltérítsen a konditól, most is úton vagyok a terembe, aztán megyek fodrászhoz meg

szoliba, úgyhogy csinálom a dolgomat.

Van azért valamennyi szabadidőd, jut időd a hobbikra, barátokra?



Nincs túl sok szabadidőm, mert rengeteg hobbim van, és szinte mindegyik munkává vált

mostanra. Üzletelgetek is mostanság, csinálok egy fehérje brandet és közben zenélek is. DJ

vagyok és a Tomorrowlanden és Ibizán szeretnék majd zenélni, úgyhogy van dolgom bőven.