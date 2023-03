Völgyi Zsuzsi imád wellnesselni, náluk ez igazi családi program. Az énekesnő eddig nem érezte magát igazán komfortosan fürdőruhában, ez azonban nemrég megváltozott.

„Sosem voltam magamutogató típus, 19-20 évesen sem szívesen parádéztam mások előtt lenge öltözetben. Amikor volt rajtam plusz súly, akkor az egyrészes fürdőruhára is standruhát húztam, és csak akkor vettem le, mielőtt becsobbantam a medencébe. Azt is leginkább akkor, amikor senki nem nézett oda. Ki sem merem mondani, hány kiló voltam, szégyelltem akkor is és ma sem vagyok rá büszke. Most, hogy lefogytam 18 kilót egy étvágycsökkentő formula segítségével, sokkal jobban érzem magam a bőrömben. A napi adagomban van egy Ázsiában is honos kaktuszféle, amit évszázadokkal ezelőtt is akkor használtak, ha el akarták nyomni az éhségüket. Azt vettem észre a kúra hatására, hogy ritkábban vagyok éhes, így jóval kevesebbet is eszem. A másik, amitől szabadulnom kellett a sok felhalmozott zsír. Ebben egy módszer részeként a teltség érzettről gondoskodó rost segített. Hatására a tápanyagok egy része nem szívódik fel a bélrendszerből. Hosszú idő után újra elővettem a merészebb darabjaimat is, és már nem akarom mindenáron elrejteni a testem. Egy ideig csak a székre mertem kitenni őket, szemeztem velük, aztán csak belebújtam. És jó volt szinte mind! Még hosszú út áll előttem, hogy elfogadjam, hogy már nincs rajtam az a hatalmas súlyfelesleg, és olyannak lássam magam, amilyen tényleg vagyok. Még mindig alig hiszem el, hogy megvehetem a 38-as ruhát, vagy hogy jól áll rajtam egy kicsit feszesebb ruha is. Nem gondoltam korábban, hogy ilyen komoly nyomokat hagy az ember lelkében és önértékelésében a túlsúly" – mondta az énekesnő, aki újra szeret a wellnessben lazítani.

„Imádom, hogy ilyen hétvégén összegyűlik a család, jön anyukám, a nagybátyám és a családja. Ilyenkor elengedjük a hétköznapok nehézségeit, jókat eszünk, nagyokat pancsolunk, és lazítunk. Glória imádja a vizet, kétéves korában magától megtanult úszni, ki sem lehet szedni a medencéből. Én sajnos nem úszom túl jól, de a lányom kedvéért a félelemérzetemet is leküzdöm" – tette hozzá a bámulatos formában lévő sztár.