Március 24-26. között a Budapest Aréna ad helyet a GardenExpónak, ahol több mint 130 kiállító és kertészeti szakértő segítségével bemutatkoznak az idei év legújabb kültéri kiegészítői, dekorációs és kertépítési trendjei. Az eseményen megismerhetjük a szezon népszerű növényápolási, és kerti wellness élményeket adó újdonságait is.

Az év kültéri trendeket bemutató mottója bőségről árulkodik: még több könnyedség, még több szín és még több elegancia. A GardenExpo szakértői elárulták, melyek lesznek a 2023-as év legnépszerűbb kertészeti trendjei.



Buja növényzetet mindenhova!



Míg éveken át a letisztult vonalak, a szigorúan meghatározott kertterületek és a geometrikus formák voltak a divatban, idén ismét olyan kertek kerülnek előtérbe, amelyek nemcsak utánozzák a természetet, hanem egyre inkább hagyják, hogy a növények vegyék át az irányítást. A vidéki kertek természetes bája, bujasága idén nagy kedvenc lett a kertészek körében.

Kiegészítők merész színekkel



Legyen szó kerti székről, pikniktányérokról- és poharakról, idén a sok nyugtató zöld mellé még több vidámság és életkedv dukál. A kerti konyhai és dekorációs kiegészítők kínálatában a játékos mintájú székpárnák, a színes kaspók, és az izgalmas formavilágú multicolor kerámiák lesznek a jó hangulat megalapozói. A karakteres kültéri miliő nagyszerűen feldobja még a kisebb városi erkélyek hangulatát is.

A kert az állatok élőhelye



A fenntarthatóság és a tudatosság jegyében akár gondosan elvetett, akár véletlenül termett - minden olyan növény, amely táplálékul vagy menedékül szolgál a méheknek, pillangóknak és más állatoknak, szívesen látott egy természetes kertben. Minél fajgazdagabb a kert növény- és állatvilága, annál jobb.

Szabadtéri étkező



Az elmúlt évek megmutatták, hogy kertjeinknek ma már széleskörű egyensúlyozásra van szükségük, hogy kielégítsék mindazokat az igényeket, amelyeket a küszöbünkön túl elhelyezkedő területhez társítunk, hisz egy kert vagy balkon ma már egy kiterjesztett élet-, szabadidő- és munkaterület. Így, amíg a korábbi években a szabadtéri kanapék és a társalgósarkok hozták ki a nappalit a friss levegőre, addig most az egyik legnépszerűbb kerti trend a szabadtéri étkező, amely a friss levegőn való társalgásra és könnyed együttlétre hív. A gyártók időjárásálló, elegáns asztalai és kárpitozott székei már olyan profik, hogy könnyedén ellopják a show-t a beltéri bútoraink elől.

Zöldtetők és tetőkertek



A tetőn lévő zöld felület már majdnem olyan, mint egy igazi kert: legalább annyi öröm, de kevesebb munka. Megalkotása azonban nem egyszerű. Míg a zöldtetőket akár egy fa szerkezetű melléképület tetején is kialakíthatjuk, addig a tetőkerteket csak vasbeton vagy fém tetőszerkezetű épület képes hordani. Így a környezetbe illő, ökológiailag önfenntartó zöldtetőket a hétvégi házak, kerti épületek tetején is érdemes megvalósítani. A tetőkertek inkább a város épített környezetébe telepítve csempészik be a természetet.

Nyerj kerti garnitúrát!

A GardenExpón feltérképezhetjük a kerti életmódmárkák legjavát, kipróbálhatjuk a legújabb termékeket és elmerülhetünk a friss kerti- és terasztrendekben. Az ingyenes tanácsadások alkalmával szakszerű válaszokat kaphatunk kertünk és teraszunk berendezéséhez, a burkolat- és kerítéstervezéshez és kertészeti kérdésekben is, legyen szó akár a veteményesünkről, akár a díszkertünkről. Az esemény idén is több nyereményjátékkal készül: a fődíjak között kerti garnitúra, Kamado grill és robotfűnyíró is található, ráadásul a belépőjegyek ára teljes értékében levásárolható az Oázis kertészetekben.

Legyen tele élettel a kert, irány 2023. március 24-26. között a Budapest Aréna! www.gardenexpo.hu