Régóta tartja magát a tévhit, hogy a forró vízes mosás hatékonyabb, mintha ugyanez hideg vízben történne. Ez korábban igaz lehetett, azonban a mai mosószerek hatékonysága és a korszerű mosógépek miatt ez már nem állja meg a helyét - írja a Bors.

Kevesebbe kerül, és a ruhát is kíméli

A hideg vízben mosás olcsóbb, mint a forró vizes, mert kevesebb energiát fogyaszt. A mosógépek által használt energia 90%-a a víz melegítésére szolgál; ha ez nincs, azzal pénzt takarítunk meg. A hideg vízben mosás azzal, hogy kevesebb energiát vesz igénybe, környezetbarátabb is.

Emellett kíméljük a ruhát, ha így mossuk, hiszen vannak olyan anyagok, amiket forró vízben mosni kimondottan káros; ilyen például a farmer, ami a túl magas hőfoktól összemegy. Szerencsére a szennyeződést a mosószer a hideg vízben is kioldja belőle. A kényes anyagok, mint például a selyem, megsérülhetnek, ha forró vízben mossák őket, és vannak olyan ruhák, melyek összemennek, hiszen a forró víz összehúzhat bizonyos típusú szálakat.

Ezzel szemben a hideg vízben történő ruhamosás kíméletesebb, különösen a színes ruhákat védi a kifakulástól: minél hűvösebb a víz, annál tovább maradnak ragyogóak a színek. Attól nem kell tartani, hogy a mosás nem lesz elég hatékony, mert a modern mosószerek hideg vízben is tökéletesen mosnak; ez igaz a zsíros szennyeződésekre is.

Használj kevesebb mosószert

Ha hideg vízben mosunk, nincs szükség annyi mosószerre, ahhoz, hogy tiszta legyen a ruha. A kevesebb mosószer azt is jelenti, hogy kisebb az esélye a ruhák károsodásának. Fontos, hogy a hasonló ruhadarabokat mossuk együtt, mert a hasonló anyagokból készültek tisztítása ugyanannyi időt vesz igénybe.

Vannak azért veszélyei

Érdemes figyelembe venni, hogy a hideg vízben való ruhamosás néhány kockázattal jár. Hideg vízben a baktériumok és penészgombák elszaporodhatnak, ezért fontos, hogy a mosógép tiszta legyen. A hideg vizes mosásnál is engednek a színükből a sötét ruhák, ezért azokat ajánlott a többitől elkülönítve mosni.

Van, amit csak melegben érdemes

Meleg, sőt akár forró vízben a fehér ruhákat mossuk, feltéve, hogy az anyag bírja a magas mosási hőmérsékletet. A pamut például kifejezetten alkalmas a magas hőmérsékleten történő mosásra, ráadásul a meleg vizes mosás a foltokat is jobban kihozza. A forró vizes mosás célja kifejezetten a fertőtlenítés, különösen, ha a mosószer is fertőtlenítő hatású. A törölközők, az ágyneműk, a konyharuhák a 90 Celsius-fokos főzőmosást is kibírják, és szükségük is van rá a járványos időben.

Ezek a legextrémebb spórolási szokások.