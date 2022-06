Az extrém spórolók azok az emberek, akik minden forinthoz ragaszkodnak, és képesek feladni a kényelmet is, csak azért, hogy pár darab apróval több maradjon a tárcájukban. Azt az elvet vallják, hogy sok kicsi sokra megy, és elsőre hihetetlen trükköket eszeltek ki annak érdekében, hogy csökkentsék a kiadásaikat. Őrültségnek tűnhet, de számukra ez lett az életforma.

Tibi magas szinten űzi az extrém spórolást. A koronavírus miatt az ő cége is átállt a home office-ra, ami kimondottan rosszul érintette a magyar srácot, mivel nem tudta alacsonyan tartani az otthoni víz- és áramfogyasztását. Tibi volt az első, aki visszament az irodába, amint a főnökség feloldotta a zárlatot. A szerződése szerint kilenckor kezdődik a munkaideje, de ő már jóval korábban megjelenik az irodában. Nem véletlenül.

A fogkefémet bent tartom az irodában, otthon nincs is, mert munka előtt szoktam megmosni bent a férfi wc mosdójánál. Indulás előtt, úgy délután öt körül megmosom másodjára is, és még senki sem panaszkodott arra, hogy büdös lenne a szám

– mesélte Tibi, aki hozzátette, hogy erre azért is van lehetősége, mert zárható a mosdó külső ajtaja. A vécézést megpróbálja a munkahelyén megoldani, így nemcsak a toalettpapíron, de a tisztítószereken is tud spórolni. Mivel hetente többször is jár edzeni, zuhanyozni a kondiban szokott meló után, így este tisztán tud az ágyába lefeküdni.

Ági is kihasználja a munkahelye adta lehetőségeket. A szintén irodában dolgozó, a húszas évei végén járó nő az ételhordó dobozait a munkában szokta elmosni, így otthon már nem kell megnyitnia a csapot, mosogatószert használnia, vagy beindítania a mosogatógépet. Teázni csak a munkahelyén szokott, mivel a cégnél van vízforraló, így neki otthon nincs rá szüksége. Ugyanez a helyzet a kávéval, ugyanis az bent ingyen van, ezért sem a kávéra, sem az édesítőre nem kell költenie. Egyedül a laktózmentes tejre áldoz, de azt felesben isszák és veszik az egyik kollégájával.

A telefonját csak és kizárólag az irodában tölti és ügyel arra, hogy mielőtt lelépne, maxon legyen a mobilja aksija, máskülönben nem bírná ki a következő nap reggeléig. Ági borítékot már évek óta nem vett, mivel a HR-től mindig kap, ha szüksége van rá, és fénymásolópapírt se vásárolt talán még sosem, mivel az elrontott vagy kidobandó papírok üres hátoldalára remekül lehet jegyzetelni.

Tibinek és Áginak sincs autója. A férfi cége nem fizeti a bérletet, ezért rollerrel, biciklivel vagy gyalog jár dolgozni, bevásárolni. Évente csak egy vagy két alkalommal szokott bérletet venni, méghozzá akkor, ha nagy fagyok vannak, de az utóbbi időben az enyhe telek miatt simán betekert decemberben is a munkahelyére. Áginak fizetik a bérletet, ezért tömegközlekedéssel jár mindenhova. Annak ellenére, hogy még nincs harmincéves, szégyenkezés nélkül húzza maga után a banyatankot, mivel a nehéz cuccokat így a legkönnyebb hazavinni a boltból.

Mindkettejükre igaz, hogy ha a netről kénytelenek valamit rendelni, akkor nem házhoz, hanem a boltba kérik a terméket, így nincs szállítási költség.

Tibi elmondta, hogy már a szülei is rafinált spórolósok voltak. Az anyukájától látta azt a trükköt, hogy az üresnek hitt majonézes vagy ketchupos dobozt félbe kell vágni, ugyanis a csomagolás belső oldalán még lesz legalább egy-egy adag szósz. Hasonlóan tisztítja ki a nutellás üveget is. A neten látta, hogy valaki forró tejet öntött a nutellás üvegbe, így oldották le az üveg falára ráragadt maradék mogyorókrémet. Ezzel a módszerrel nemcsak egy pohár, finom csokis tejitalt kaphatunk, de az ezután kimosott üveget tárolóedényként is lehet használni. Tibinél is van pár otthon, rizst, magvakat és csavarokat is tárol bennük.

A vásárlás során rengeteget meg lehet takarítani, ha szemfüles az ember, állítják mindketten. Egyre több helyen a rendes ár töredékéért meg lehet vásárolni a sérült vagy régóta a polcon lévő zöldségeket, amelyek bár csúnyák, még mindig ehetőek. A pékségek, sőt egyes német diszkontláncok a záráshoz közel féláron kínálják a pékárukat, így kenyeret, zsemlét, édes vagy sós süteményeket is olcsón lehet megvásárolni. Egyes helyeken este, míg máshol reggelente árazzák le a közeli lejáratú húsokat, és sokszor ki lehet fogni 30, de akár 50 százalékkal olcsóbb élelmiszereket.

Ági nagy könyvmoly, nincs is tévé-előfizetése, viszont másfél éve nem vett új könyvet. Évente megújítja a belépőjét a könyvtárba, amelynek az árából maximum három kötetet tudna csak vásárolni. Így viszont bármennyit elolvashat, a könyvek ráadásul a helyet sem foglalják a lakásban, nem kell plusz szekrény vagy polc, és portalanítani sem kell. Ha mégis megvásárol valamit, akkor antikváriumban vagy az utcai könyvárusoknál keresgél.

Mindkét fiatal spórol a ruhákon, igaz, csak Ági jár közülük turkálóba. Ha elszakad valami, megpróbálják otthon megvarrni, de ha súlyos a sérülés, akkor varrónőhöz viszik. Tibi évente lefokozza a pólóit, utcaiból egy idő után pizsama, majd alapanyag lesz. A szomszédjában él ugyanis a nagymamája, aki a pólókból, elhasznált ruhákból képes rongyszőnyeget készíteni. Ilyen szőnyeg van Tibinél a fürdőben, a wc előtt és az előszobában is.

Ma már egyre több híres ember is nyíltan felvállalja, hogy spórol, keresi a zöld alternatívákat, a csomagolásmentes boltokat, és nem szégyenlik bevallani, ha turkálóból öltözködnek.