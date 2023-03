Hosszú Katinka március 17-én bejelentette, hogy gyereket vár, majd el is hagyták az országot.

Hosszú Katinka március 17-én jelentette be hivatalosan, hogy gyereket vár, de az erről szóló pletykák már néhány nappal a közlés előtt felröppentek. Katinka a negyedik hónap körül lehet, de erről nem adtak tájékoztatást. Mostanra pedig el is hagyták az országot párjával, Gelencsér Mátéval. A férfi az Instagram-oldalán Floridából jelentkezett be.