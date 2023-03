A kor csak egy szám – mondják sokszor, és manapság ez igazabb, mint bármikor máskor, hiszen a szépészeti bevakozások, filterek, vagy egyszerűen az életmód esetleg a szerencsés genetika miatt sokáig maradhat valaki fiatal, míg mások felett nem tűnik el olyan nyomtalanul az idő. A sztárok korának beazonosítása ezek mellett még azért is nehéz, mert sokszor azonosítjuk őket a szerepeikkel, vagyis nem mindegy, milyen karaktert osztanak rá a rendezők, de az is bőven elég, ha valaki a komolyabb, érettebb oldalát mutatja a közönségnek a művészetében, míg egy másik személy a könnyedebb vonalat képviseli. Íme, azok a sztárok, akikről éppen ezekért talán nem is gondolnánk, hogy egyidősek.

Jennifer Lopez és Jack Black - 1969

Jennifer Lopez igazi latin dívaként vonult be a köztudatba, és ehhez azóta is tarja magát. A színésznő és énekesnő szinte egy percet sem öregedett mióta megismerte őt a világ, és ezt nemcsak a szépészeti beavatkozásoknak köszönheti, hanem kiváló genetikájának is. Karrierje pedig még most is felfelé ível, már csak a magánéletének kell követnie, ami most úgy tűnik, jó úton halad, hiszen Ben Affleckkel boldog párt alkotnak. Szinte hihetetlen, hogy az énekesnő és Jack Black színész egyidősek, pedig így van. A Rocksuli és a Jumanji színésze tehetségben nem marad alul, de az biztos, hogy felette nem telt el az idő nyomtalanul.

Adele és Vanessa Hudgens - 1988

Valószínűleg álmunkban sem gondoltuk volna, hogy Adele és Vanessa Hudgens egyidősek, és ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy melyikőjüknek jobb a genetikája. Mindkét sztár csodálatosan néz ki, mégis fiatalabbnak gondolnánk Vanessát. Valószínűleg azért, mert őt a High School Musicalből ismerhették meg az emberek, és még mindig az a bolondos, szerelmes tinilány képe él bennünk róla, míg Adele komoly, érzelmes dalaival vonult be a köztudatba.

Beyoncé és Elijah Wood - 1981

Talán soha nem került még egymás mellé Beyoncé és Elijah Wood neve, ezért nem is volt okunk elgondolkozni azon, vajon melyikük az idősebb. A gyönyörű és tehetséges istennő, valamint a csodálatos színész, akit a legtöbben a Gyűrűk ura Zsákos Frodójaként ismernek, pontosan ugyanakkor születtek. Jelenleg mindketten 42 évesek, és nehéz eldönteni, hogy mi a meglepőbb: hogy felnőtt a kis hobbit, vagy az, hogy mennyire kijátszotta az éveket Beyoncé.

Ryan Gosling és Macaulay Culkin - 1980

Macaulay Culkin, habár már kétgyerekes apa, még mindig a Reszkessetek betörők Kevinjeként emlékszünk rá, aki habár rosszcsont, talpraesett is, hiszen kétszer is megvédte magát teljesen egyedül a gonosz betörtőktől. A Golden Globe-díjas kanadai színész, Ryan Gosling szintén gyerekként került be a filmiparba, mégsem úgy, hanem a Szerelmünk lapjai Noah-jaként ismerték meg a legtöbben, és talán ezért lehet, hogy őt gondolnánk az idősebbnek kettejük közül.



Selena Gomez és Kate Upton - 1992

Selena Gomez a Disney egyik üdvöskéje volt, színésznőként és énekesnőként vonult be a köztudatba, na meg Justin Bieber barátnőjeként. Viharos tiniszerelmük azonban már rég véget ért, mindketten érett felnőttek lettek, Selena Gomezt mégsem gondolnánk annyi idősnek, mint Kate Uptont, aki habár feltűnt filmekben, mégis inkább lenyűgöző idomaival szerzett magának hírnevet.



Michael J. Fox és George Clooney - 1961

A Vissza a jövőbe-filemek sztárja, Michael J. Fox örökké Marty McFly-ként marad meg az emlékezetünkben, hiszen a trilógia után nem sokkal vissza is vonult a színészettől. Habár nem tartózkodik teljesen a nyilvánosságtól, mégsem a szemünk előtt vált idősebbé, nem úgy, mint George Clooney, aki a Vészhelyzet című sorozat Dr. Doug Rossaként vonult be a köztudatba, majd számos sikeres filmben játszott: legutóbb a 2022-es Beugró a Paradicsomba című romantikus alkotásban volt látható.