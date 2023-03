Batta Zsuzsanna, ismertebb nevén Marge egy 2017-es fellépésen készült fotót posztolt Instagram-oldalára, és hosszú, mélyre ható bejegyzében írta le őszinte gondolatait. Az énekesnő azzal kezdte a szívbemarkoló poszott, hogy 2017 óta csak érzésből zenél.

"Az utolsó nagy koncertemen a Budapest Parkban. Megtörten, egy olyan karrier ívben, ahol a rosszabbnál, rosszabb döntések sorozatának áldozataként zuhantam lefelé "mind szakmailag, mind emberileg. Nehéz volt felállni belőle és még nehezebb azt mondani 'minden nap, hogy jó nekem ha nem énekelek, mert amikor énekeltem boldogtalan, elveszett, magányos és kihasznált voltam. Nőként. Nem- nem rinya ez, hanem a magyar szólista Nők valósága a zeneiparban"

Marge a posztban arra is kitért, hogy amíg a nők nem emelik egymást, a nagy rendezvények pedig csak férfiakkal és zenekarokkal kommunkálnak, a női elóadók helyzete nem fog megváltozni. Nagyon úgy fest tehát, hogy Tóth Andi után Marge is abbahagyja az éneklést,erről egy március elején közzétett videóban is vallott. A kétgyermekes anyuka ezzel zárta a posztját: