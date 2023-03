1. lépés Tisztítás

Az arcápolási rutinunkhoz az is hozzátartozik, hogy tisztán és rendben tartsuk a bőrápolási és sminktermékeinket. A tavaszi nagytakarítás során érdemes ezeket átnézni, átválogatni. Ilyenkor remek lehetőség adódik arra, hogy ellenőrizzük az általunk használt termékek szavatossági idejét is. Tisztában vagy vele, hogy a különféle kozmetikai termékeken található kis tégelyben látható szám mit jelent? Megmutatja, hogy mennyi ideig használhatod az adott terméket. Szakíts erre is időt, hogy átnézd a lejárati idejüket és megválj azoktól, amelyeket már időn túl őrizgetsz a polcodon.

2. lépés Használj bátran élénk színeket!

A meleg hónapokban a nők szívesebben hordanak élénk színű ruhákat, illetve a sminkelés során is bátrabban nyúlnak a világosabb pirosítókhoz vagy az extrémebb színű szemhéjpalettákhoz. Most itt az ideje annak, hogy ezeket a termékeket előszedjük a fiókok mélyéről és használjuk őket a mindennapokban.

3. lépés Hámlasztás

A száraz, hideg időjárás nemcsak az arcbőrünket viseli meg, így a tavasz kiváló alkalom egy alapos hámlasztásra, amivel búcsút inthetünk a kirepedezett, durva tapintású bőrnek. A legjobb megoldás, ha zuhanyozás közben egy hámlasztó kesztyű segítségével, körkörös mozdulatokkal átmasszírozzuk az egész testünket, majd a zuhany után alapos hidratálással spékeljük meg a műveletet. Az arcbőrünkről sem feledkezzünk meg, hámlasztó arcradírral távolítsuk el az elhalt hámsejteket, hogy újra élettel teli és üde legyen a bőrünk. Ha már szóba került a hidratálás, tavasszal tanácsos egy időre félretenni a nehezebb, zsírosabb krémeket, helyette használjunk könnyebb, lágyabb állagú termékeket.

4. lépés Fényvédelem

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy milyen fontos a fényvédelem. Nemcsak azokban a hónapokban, amikor hétágra süt a nap, hanem akkor is, amikor meleg sállal, sapkával takarjuk el az arcunk nagy részét. A téli hónapok után tavasszal érdemes növelni a fényvédőnk SPF számát, és minden reggel gondosan ügyelni arra, hogy megfelelő faktorszámú fényvédővel az arcunkon induljunk útnak. Mielőtt megvásároljuk a legmegfelelőbbet, nézzünk utána, mit tartalmaz, próbáljuk ki, hogy milyen érzés viselni, nem irritálja-e a bőrünket. Fontos, hogy szívesen viseljük és szeressük az adott terméket, hiszen az elkövetkezendő hónapok egyik kihagyhatatlan kelléke lesz számunkra.