Katie Holmes és Tom Cruise 2011-ben szakított egymással, közös gyermekük, Suri az édesanyjával maradt. A színész azóta lányával egyáltalán nem tartja a kapcsolatot.

A pontos ok nem ismert, de a neten is keringő pletykák szerint Tom azért nem látogatja lányát, mert a szcientológiai egyház tagjaként nem érintkezhet kívülállókkal - írja a Page Six.