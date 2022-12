Nem könnyű világsztár szülők árnyékában felnőni, főleg akkor, ha a válás mellett döntenek. Katie Holmes és Tom Cruise hat éven át voltak házasok, kapcsolatukból egy gyermek született, aki idén töltötte be a tizenhatot.

Suri Cruise a válás óta édesanyjával él, és lassan nyolc éve nem is találkozott világsztár édesapjával. A pontos ok nem ismert, de a neten is keringő pletykák szerint Tom azért nem látogatja lányát, mert a szcientológiai egyház tagjaként nem érintkezhet kívülállókkal.

Bármi is legyen az igazság, Suri már csak a neve miatt sem tudná letagadni édesapját, akire azonban csak picit hasonlít. Az idén tizenhat éves lány sokkal inkább ütött az anyjára, olyannyira, hogy egyesek szerint pontosan úgy néz ki, mint Katie Holmes fiatalon.

Suriról idén a születésnapját megelőzően, márciusban készült egy lesifotó, melyen jól látszik a hasonlóság.