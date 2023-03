Márton András, a központ tulajdonosa és vezetője Macus rehabilitációja után úgy döntött, épít az állatnak egy fészekállványt, remélve, hogy talál magának társat.

2017 áprilisában szerencsére megérkezett Szofi, a tojó, aki azóta minden évben elrepül Afrikába telelni, majd tavasszal visszatér sérült párjához, aki türelmesen várja őt a dömösi kertben. A szerelmes gólyapár eddig 22 fiókát nevelt fel együtt.

Szofi 2022-ig ötször tért vissza Macushoz, és 2023. március 23-án délután 4 órakor érkezett hatodszorra a dömösi fészekbe hosszú vándorútja után.

A különleges gólyapár története az emberek számára is szívhez szóló lecke arról, hogy milyen fontos a hűség és a kitartás a párkapcsolatokban. A dömösi Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont pedig továbbra is gondoskodik Macusról és családjáról, hogy a következő években is folytatódhasson ez a szép történet – írja a Sokszínű Vidék.