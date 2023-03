KOS:Párkapcsolatban élő: Búcsúzik a március. Neked az utolsó napok nem lesznek könnyűek. A párodnak nem lesz egyszerű dolga veled. Szinte bármin felkapod a vizet. Úgy érzed, hogy mindenki a te idegeiden táncol. Ennek ellenszere az elegendő alvás, és a tervezés. Ne kapkodj! Inkább írd össze, hogy mikor mit kell intézned! A párod örülni fog, ha őt bevonod ebbe...

Szingli: Nem leszel topon március utolsó napjaiban. Jobb lenne, ha nem arra törekednél, hogy tetsszél bárkinek. Jobb, ha arra fókuszálsz, hogy az aktuális feladataiddal haladjál. Nem baj, ha most nem ismerkedsz. Ismered magadat. Pontosan tudod, hogy tudsz bűbájos lenni, és tudsz kellemetlen is. Utóbbi nem tesz vonzóvá. Ugye, ezt is tudod?

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Egy Vénusz-Uránusz együttállás szerelmes hangulatot hoz neked. A kedvesed annyi figyelmet és gyengédséget kap tőled, amit el sem hisz. Élvezi, hogy szereted, de aggódik, hogy ez vajon nem csak egy fellángolás. Biztosítsd arról, hogy a te ragaszkodásod időt álló! Elmúlhat a március, de a te érzéseid nem. Ha kimondod, magadat is megerősíted ebben...

Szingli: Váratlanul szerelembe eshetsz. Valójában ez nem is váratlan. Csupán azt mutatják a bolygók, hogy most tudatosodik benned. A másik fél egy ideje várja, hogy kimondd, amit érzel. Jogos az óvatosságod. Egyrészt nem akarod, hogy elbízza magát. Másrészt több időt szeretnél az ismerkedésnek és önmagadnak adni. Kommunikáld ezt is! Meglátod, értékelni fogja a másik.

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Szombaton a Mars végre kilép az Ikrekből, és te lenyugszol. A szerelmed örülni fog annak, hogy türelmesebbé válsz. Nem érzel többet sürgetés, nem kell kapkodnod sem. Közben a szerelmedre is több időd és kapacitásod jut. Ennek örömére csinálhatnátok több közös programot. Nem csak a kirándulás jöhet szóba, hanem pl. a húsvéti készülődés is...

Szingli: Jó hatással lesz rád az, hogy a Mars szombaton kilép az Ikrekből. Innentől sokkal toleránsabb leszel. Lehet, hogy kevésbé fogsz kritikusan nézni a másikra. Ez nem csak a másiknak jó, hanem neked is. Amennyiben elfogadóbbá válsz, nem lesznek rosszindulatú hangok a fejedben, amelyek a másik ellen hangolni téged. Ez igazán jó hír. Igaz?

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Rendkívüli változást hoz neked a Mars, ami szombaton belép a Rákba. A párod nem fog rád ismerni. Felpörögsz, és tele leszel ambícióval. Ezeket eddig hiányolta belőled, és olykor kellemetlen megjegyzésekkel próbált noszogatni. Mostantól nem lesz probléma. Sőt, áteshetsz a ló túl oldalára. Te fogod őt noszogatni. Ne legyen ebből konfliktus!

Szingli: Nem fog rád ismerni a környezeted. Mars szombaton belép a Rákba, és te felpörögsz. Lesz, aki erre várt. Fantasztikusan vonzónak talál, mivel panaszkodás helyett tele leszel tervekkel. De legyél óvatos! Nem cél, hogy megfelelj mások elvárásainak. Maradj önmagad! Az élet legnagyobb kihívása számodra, hogy ne akarj megváltozni! Elég, ha változtatsz pár dolgon...

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: Kedden egy Merkúr-Jupiter együttállás, pénteken egy Nap-Hold trigon fényesíti meg március utolsó napjait. Lelkesedésedbe szeretett bele anno a kedvesed. Azt szereti, ha szenvedélyes vagy. Ám az indulataidat nem szereti. Ennek tudatában ügyelj a szavaidra! És keress közös motivációkat, közös célokat, amelyek mindkettőtöket felvillanyoz!

Szingli: Kedden egy Merkúr-Jupiter együttállás, pénteken egy Nap-Hold trigon segít, hogy a márciust elégedetten búcsúztasd. Valaki a lelkesedésedbe szeretet bele. Szereti hallgatni, hogy szenvedélyesen beszélsz. De az indulataidtól megijedhet. Ennek tudatában ügyelj a szavaidra! Mindig kihívás volt számodra megtalálni a kedvező hőfokot. Most tétje is van...

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Vasárnap föld, kedden és csütörtökön víz, pénteken tűz trigonok lámpásként mutatják az utat neked. Föld a józanság, víz a kedvesség, tűz a lelkesedés szimbóluma. Ezek segítenek, hogy pontosan tudd, minek jött el az ideje. A párod szerint hajlamos vagy túlságosan az analízisre támaszkodni. Jobban kellene a megérzéseidre és az ösztöneidre hagyatkoznod.

Szingli: Vasárnap föld (józanság), kedden és csütörtökön víz (kedvesség), pénteken tűz (lelkesedés) fényszögek segítenek neked. Nem baj, ha analizálod a másikat és a saját reakcióidat. Ám érdemes lenne jobban a megérzéseidre és az ösztöneidre hagyatkoznod. Van, aki pont erre vár. Megijedhet attól a tudatosságtól és fegyelemtől, ahogyan te reagálsz. Észre vetted?

A többi jegy szerelmi horoszkópját itt olvashatod.