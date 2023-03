Elijah Wood és partnere, Mette-Marie Kongsved megtartják maguknak életük legnagyobb eseményeit. Első gyerekük, Evan 2019-ben született, erről azonban csak egy évvel később beszéltek, második csemetéjükkel is hasonlóan jártak el. A kislányuk 2022-ben született meg, de érkezéséről csak most nyilatkoztak. Gyerekeik érkezéséről csak a párhoz közel álló emberek tudtak - írja a Page Six.