Kulcsár Edina és G.w.M nemrég bejelentették, hogy milyen nevet választottak kislányuknak. Elárulta, arra törekedtek, hogy ne mindennapi legyen, de a számmisztikai elemzés is fontos szempont volt számukra. "Az ő neve is a 7-es számot képviseli, amit az apukája neve is. Márkra egy az egyben igaz a leírás, és nagyon örülnék, ha a kislányunk is olyan lenne, mint ő" - árulta el a többi között Edina, egy számmisztikus pedig tovább elemezte a kislány nevének jelentését és erejét.

"A családnévnek és keresztnévnek is saját energiája van. A Pitagoraszi ábécé alapján kiszámolható a név betűinek számértéke. Amara esetében végül valóban a 7-es szám jön ki, ami a Szaturnusz bolygót képviseli. Szellemi szám, céltudatos személyiségre vall. Fontos kiemelni, hogy a teljes nevében rendkívül sok, összesen öt darab A betű szerepel, ami az 1-es értékű, a Nap száma. Ez a szám az egót, az önbizalmat jelöli. Ebből öt is van, így leszögezhető, hogy erős személyiség lesz a kislány!

Amara nevének számértéke továbbá nagy akaraterőre és jelentős kreativitásra is utal. Varga Márk nevének számértéke is erről árulkodik. Ő nagyon fiatalon ért el jelentős zenei, tehát kreatív sikereket, mondhatni, hamar beteljesítette, amire a neve predesztinálta" - árulta el a Borsnak a szakértő, Kiss Zoltán Zéro.