Amikor kiderült, hogy Kulcsár Edina várandós és már azt is tudni lehetett, hogy kislányt hord a szíve alatt, megindultak a találgatások , mi lesz a baba neve. Bár a pár annyit elárult, hogy különleges nevet kap az újszülött, volt, aki tudni vélte azt is, hogy mit, de most Edina elárulta, a kislány az Amara nevet fogja viselni.

"A kislányunk az Amara nevet fogja viselni. Arra törekedtünk, hogy ne mindennapi nevet adjunk neki, mert hisszük, hogy ő sem lesz mindennapi! Ezenkívül fontos szerepet játszott a név választásban az is, hogy a számmisztikai elemzése alapján, melyik szám tartozik Amara nevéhez. Mik lesznek rá jellemzőek. Az ő neve is a 7-es számot képviseli, amit az apukája neve is. Márkra egy az egyben igaz a leírás, és nagyon örülnék ha a kislányunk is olyan lenne mint ő! Mivel ez a név egy nem túl sűrűn előforduló név, így nem sokat tudni róla, de több oldalról tájékozódva, összességében azt jelenti, hogy elpusztíthatatlant, örökkévaló, kegyelem és latin eredetű. Szerintünk tökéletes nevet sikerült neki választanunk. Nekünk legalábbis az, és hisszük, hogy ő is szeretni fogja. Várunk angyalkánk!" - írta Edina az Instagramon.