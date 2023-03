Hilary Swank októberben jelentette be, hogy várandós: ikreket hord a szíve alatt a színésznő, aki most megmutatta terhespocakját.

A kétszeres Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő, Hilary Swank októberben jelentette be, hogy 48 évesen először várandós. A sztár ráadásul ikreket vár, ám ez nem okozott túlzottan nagy meglepetést nekik, hiszen az ő és a férje családjában is előfordult ilyen. A színésznő a bejelentés óta előszeretettel posztol pocakjáról, ráadásul nemrég még a gyerekekről készült ultrahangot is megmutatta.