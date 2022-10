Hilary Swank a Good Morning America című műsorban osztotta meg örömét: férjével, Philip Schneiderrel szülők lesznek. A színésznő elmondta, nem is egy, hanem két babának ad majd életet.

Ezt követően a színésznő a Live With Kelly And Ryan című műsorban arról beszélt, hogy várandósságát csodának érzi és már a második trimeszterben van. Swank a babák nemét nem árulta el, azt azonban igen, hogy az ő és a férje családjában is vannak a felmenőik között ikrek.

"Nagyon jól érzem magam és nagyon örülök, hogy beszélhetek a babákról" - idézi Hilaryt a Daily Mail.