Deva Cassel, Monica Bellucci olasz színésznő és Vincent Cassel francia színész 18 éves lánya már most sikeres modellként dolgozik.

Deva már több divatkampányban is részt vett; a fotózások mellett hódított a Dior és a Dolce & Gabbana kifutóin is. Az utóbbi kapcsán egy összehasonlító videót tett közzé az Instagramon, amelyben saját és édesanyja 1995-ös D&G-kifutós szereplését mutatta be. A hasonlóság közöttük megdöbbentő.

A fiatal lány több mint 800 ezer követővel büszkélkedhet a közösségi oldalon, melyen szinte kizárólag a modellmunkáiról készült fotókat osztja meg – szúrta ki a Velvet.