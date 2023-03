Hosszú Katinkáról március elején derült ki, hogy első gyerekét várja. A kismama nem sokkal a hír terjedése után maga is bejelentette, hogy várandós, nem sokkal később pedig fürdőruhában mutatta meg gömbölyödő pocakját. Most arról mutatott felvételt, hogy várandósan sem hagyott fel a testmozgással. Megmutatta milyen gyakorlatot végez kismamaként, emellett újra megpillanthatjuk a pocakját is.