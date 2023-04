Emily Ratajkowski és férje, Sebastian Bear-McClard négy év házasság után döntöttek tavaly a különválás mellett. A lengyel-amerikai felmenőkkel is rendelkező brit modellt az elmúlt hónapokban több híres emberrel is összeboronálták, a napokban éppen a One Direction egykori énekesével, a világ jelenleg legnépszerűbb férfi előadójával, Harry Styles-szal látták csókolózni.

A leleplező videó kapcsán megszólalt Ratajkowski, aki elárulta: nem hiszi, hogy hosszú távú jövője lenne ennek a kapcsolatnak. Az egyik internetes platformon a színésznő azt is kifejtette, hogy szeretné, ha lenne a fiának egy kistestvére, ám nem bízik abban, hogy talál olyan partnert, akivel szívesen nevelné fel a gyermekeit.

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom – a férfiak a farkukkal gondolkodnak. És egyszerűen nem ennyire fejlettek

– idézi a Blikk Emily Ratajkowskit, akinek szavait a Daily Mail szemlézte. A modell szerint a férfiak jelentős többségét elriasztja egy olyan nő, akinek gyermeke van, ezért azt tervezi, hogy lefagyasztatja a petesejtjeit és a harmincas évei végén egy testvérrel ajándékozza meg Sylvester nevű kisfiát. Mindezt úgy is vállalva, hogy esetleg egyedül kell majd felnevelni a gyerekeket.