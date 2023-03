A krumpli és a rizs, valamint a manapság egyre divatosabb egyéb gabonafélék mellett a tészta is a közkedvelt köretek táborához tartozik. Sőt, nemcsak egyszerű "kísérő", hanem az étel fő alkotóeleme is lehet, mint azt látjuk számtalan olasz ételnél. Ezért nem is mindegy, hogy milyen fajta (és formájú), milyen minőségű tésztát vásárolunk, és azt hogyan készítjük el.

A jó alapanyag mellett ugyanis fontos, hogy az elkészítés során betartsunk néhány alapszabályt.

A főzési idő

Idehaza sokan a puhára főtt tésztát szeretik, azonban nem véletlen, hogy világszerte hódít az olasz módszer, azaz hogy a tészát "al dentére", vagyis fogkeményre főzik. Ennek során a tészta se nem túl puha, se nem túl kemény, hanem roppanósan harapható. Ha kettévágjuk, ilyenkor a közepe még egy kicsit fehér és kemény – írja a Vidék íze.

A főzővíz

A tésztát lehetőleg magas falú, öblös edényben főzzük. Fontos a megfelelő vízmennyiség is, hogy bő folyadékban főzzük a tésztát, a pontos mennyiséget pedig könnyen kiszámolhatjuk, ugyanis 10 dkg tésztához 1 liter víz ajánlott. A fazekat azonban mindig csak a háromnegyedéig töltsük meg vízzel, ugyanis forrás közben kifuthat vagy kicsaphat, ez pedig nemcsak kosszal jár, de balesetveszélyes is.

A sótlan vízben főtt tészta ízetlen lesz, és a hozzá kínált ragu vagy öntet sem mindig menti meg a helyzetet. Elengedhetetlen, hogy sót tegyünk a főzővízbe (1 literhez 1 dekagrammot), amelyet a gasztroportál szerint csak akkor szórjunk bele, ha már felforrt a víz. A tésztát is a forrásban lévő vízbe tesszük, és azonnal keverjük is fel, nehogy a fazék aljához ragadjon.

Öblítsünk vagy sem?

Egyesek leöblítik a tésztát, miután leszűrték, mások beolajozzák, de van, aki mindegyik módszert alkalmazza. Az elkészült tésztát azonban elég leszűrni, alaposan lecsepegtetni és hideg vízzel csakis nagyon ritkán, egy-két étel elkészítése során kell átöblíteni.