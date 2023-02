A rizs a búza után a második legfontosabb gabonánk. Magas a fehérjetartalma, továbbá tartalmaz foszfort, vasat, magnéziumot. Emellett a szénhidráttartalma is alacsony, ami azt jelenti, hogy diétázóknak is ideális, ráadásul a vércukor-háztartásnak is jót tesz. Fogyasztása serkenti a bélműködést, szépíti a bőrt. Magas vérnyomás, szívelégtelenség, ödémás láb esetén különösen jó fogyasztani.

Körülbelől hétezer fajtája ismert, készítenek belőle lisztet, pelyhet, tejet és bort is.

A hosszú szemű rizsből készíthető a pergő rizsköret, mivel főzés közben nem tapad össze. A közepes és rövid fajták összeragadnak, ezeket inkább rizottóhoz, sushihoz, tejberizshez, rizsgombóchoz, rizses desszertekhez érdemes használni.

Így főzd a rizst, hogy tökéletes legyen:

Jó minőségű, hosszú szemű rizsfajtát válassz, és mérd ki bögrével vagy mérőedénnyel a szükséges mennyiséget.

Mosd át a rizst! Szűrőben tartsd a csap alá, vagy tölts rá bőven vizet egy edényben, és finoman mozgasd benne, majd cseréld le mindaddig, amíg átlátszóan tiszta marad. Így eltávolíthatod az összeragadásért felelős keményítőt a szemek felületéről.

A hosszú szemű rizst kb. kétszeres mennyiségű, forrásban lévő tiszta vízzel öntsd fel. A tiszta főzővízhez 2 adag (1,5 dl) rizshez számítva 1 csapott teáskanál sót adj.

Felöntés után óvatosan keverd át a rizst, hogy ne törjön meg. Máskülönben kiszabadul a szemek belsejéből a keményítő, és a köret ragacsos lesz.

A rizst fedő alatt, lassú tűzön párold 13-15 percig, majd kóstold meg. Ne főzd túl! Miután megfőtt, zárd el a tüzet, vedd le a fedőt, és takard le az edényt tiszta konyharuhával 10-20 percre. Ez magába szívja a gőzt, így a szemek szárazon maradnak. Tálalás előtt óvatosan lazítsd fel őket két villával.

Ha kíváncsi vagy, hogyan készül a tökéletes, pergős rizs, nézd meg a Mindmegette videóját.