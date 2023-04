Kos

A tüzes Kosok, legyenek bármennyi idősek, energikusak és tűzről pattantak. Ez a nagyfokú vitalitásuk - jó értelemben - rányomja a bélyegét a megjelenésükre is. Mivel fiatalon a Kosok zöme sportol, idősebb korukban is mozgékonyak, ebben gyakran lepipálják a huszonéveseket is. Gyakran találkozol velük 50 felett is túrázás közben, sőt, az edzőteremben is. Nem különösebben hiúak, inkább előszeretettel viselnek sportruházatot, ami szintén fiatalosabbá teszi a külsejüket.

Ikrek

A fiatalosság megőrzésében az egyik legszerencsésebb csillagjegy az Ikrek. Többnyire filigrán alkatú, gyors mozgású, fürge emberek, és ezeket a tulajdonságaikat idősebb korukra is megőrzik. Optimisták, a legnehezebb helyzethez is pozitívan állnak hozzá, mosolygósak, humorosak és kommunikatívak, ezek pedig mind fiatalabbnak mutatják őket a koruknál. Ha elárulják, hány évesek is valójában, sokaknak tátva marad a szája: gyakran egy tízest is letagadhatnak.

Mérleg

A Mérleget harmonikus megjelenése teszi örök ifjúvá. Hiú jegyről beszélünk; már fiatalon odafigyel a bőr- és hajápolásra, és idősebb korában sem hanyagolja el azt. Öltözéke mindig alkalomhoz illő, de azt is tudja, mi áll neki rendkívül jól: a lehető legelőnyösebb színeket és fazonokat viseli. A Mérleget egész biztosan nem látjuk smink nélkül vagy fésületenül kilépni a lakásból, és ha úgy adódik, a plasztikai sebészet vívmányait sem veti meg.

Vízöntő

A különc Vízöntő nem csupán fiatalos, de egy idő után mint ha kortalan lenne. Öltözködésében és viselkedésében is teljesen öntörvényű. Nála egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy foglalkozna azzal, mi a "korához illő" vagy "mit szólnak mások". 50 felett is imád kitűnni a tömegből meghokkentő sminkjével, hajszínével vagy színes ruháival. Ahogy külseje, úgy gondolkodása is fiatalos és lázadó: mindig minden újdonság lázba hozza.