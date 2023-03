Elképesztően nehéz időszakon van túl az érdemes és kiváló művész. Körtvélyessy Zsolt, akit sokan még ma is a Barátok köztbéli szerepével, Hoffer Józseffel azonosítanak, de ő túl a nyolcvanon sem gondol a visszavonulásra.

A napi szappanopera mellett számtalan sorozatban és filmben, és több száz szerepben a színpadon is láthattuk és láthatjuk ma is Körtvélyessy Zsoltot. A színművészt igencsak próbára tette az élet az elmúlt években, ugyanis megjárta a mennyet és a poklot is, ugyanis szinte egyszerre veszítette el feleségét és testvérét.

Körtvélyessy Zsolt és néhai felesége, Egerszegi Judit évtizedeken át voltak házasok, ám az asszony elvesztette a koronavírussal folytatott harcot. A betegség nem sokkal később a színművész testvérét is elragadta. A halál szele meglegyintette Körtvélyessyt is, ugyanis nyaki elzáródás miatt meg kellett operálni tavaly októberben. Felvágták az ereit és kitisztították, és mint a Borsnak elmondta, most "nagyjából rendben van".

Az egészsége kezd helyrejönni, ebben pedig talán nagy része van annak is, hogy lánya, Körtvélyessy Kinga pár éve unokával ajándékozta meg őt. Üröm az örömben, hogy gyermeke jelenleg a válóperét vívja egykori kedvesével, L.L. Juniorral.

Körtvélyessy Zsolt április 2-án ünnepli 82. születésnapját, melyen biztosan nem lesz egyedül. A színművészre ugyanis nemrég újra rátalált a szerelem.

Csodálatos volt a házasságom, sokáig gyászoltam a feleségemet, de újra tudok mosolyogni. A párommal már együtt élünk. Ő nem szakmabeli, és úgy ötven éve ismerjük egymást.

"Nagyon jól megvagyunk együtt, boldog vagyok. Majdnem egy időben halt meg a férje a feleségemmel, sok párhuzam van az életünkben. Menedzserként mindig is zenével foglalkozott, így ma már a komolyzenei koncertek közös programmá váltak."

"Ha időnk engedi, együtt próbáljuk felfedezni a magyar városokat, nekünk ez jelenti a kikapcsolódást. Nyáron voltunk Párizsban, szuper élményekkel gazdagodva tértünk haza. Egy fantasztikus ember, törődik velem. Természetesen nagyon sokszor álmodom és gondolok a feleségemre, ebből a szempontból mondhatni, hogy kettős életet élek" – mondta a színész a Borsnak.