Húsvét hímes tojás nélkül elképzeletetlen , de egyre többen vannak, akik mint sok mindenben, ebben is inkább a természetes anyagok felé fordulnak, és száműzik a mesterséges színezékeket, melyek lássuk be, még annak tudatában, hogy emberi fogyasztásra alkalmasak is bizalmatlanságot ébresztenek az emberben, látván, hogy a megpucolt főtt tojás fehérje például piros...

A jó hír, hogy annak sem kell lemondania a színes húsvéti tojásokról, aki hasonlóan érez az ételfestékekkel kapcsolatban, ugyanis a kamrában, konyhaszekrényekben található élelmiszerekkel is igen szép színeket produkálhatunk.

A tojásfestés előkészületei

Nagyon fontos, hogy a tojás héját a szokásosnál is jobban tisztítsuk meg, mielőtt megfőzzük vagy kifújjuk. Amennyiben a hímes tojásunk végül úgyis az ünnepi asztalon végzi, tehát fogyasztásra szánjuk, a kifújásnak nincs értelme, ám, ha ajándéknak szeretnénk, akkor a festés előtt szabaduljunk meg a héj tartalmától, vagyis a tojástól.

Ezt úgy tudjuk megtenni, ha a tojás két hegyes végébe lyukat fúrunk tűvel vagy hústűvel, majd az egyik oldalán egy jól irányzott, erős levegőbefújással a másik lyukon egy tálba fújjuk a tartalmát. Nem könnyű művelet, kell hozzá egy erős tüdejű ember, aki jó technikával anélkül fújja ki a tojást a héjból, hogy teleköpködné azt. Ez utóbbi önmagában sem gusztusos, pláne, ha a tojás fel is akarjuk még használni... A kifújt tojáshéjakat mossuk át, hogy ne legyen maradék fehérje bennük, itassuk le papírtörlővel a vizet róluk, és már kezdődhet is a festegetés.

A festéshez használt víz sose legyen forró, legalább langyosra hűtsük vissza, mielőtt a tojásokat beletesszük.

Ha egy liter vízbe 2 kanál ecetet is teszel, a tojások festés után nem fognak majd. ecetes áttörlést főzés előtt is alkalmazhatunk, az így zsírtalanított tojáson könnyebben megtapad majd a festék.

Sárga tojás: kurkuma

Ha szép sárga színt szeretnél, akkor kb. fél liter vízbe egy egész tasak kurkumát tegyél bele, alaposan keverd össze, és minimum fél órán át áztatasd ebben a keverékben a tojásokat. Már ennyi idő utűn is szép sárga színt kapnak, de minél tovább áztatod, annák szebbek lesznek. Még élénkebb színt produkálhatsz, ha a vízbe egy kevés curry port is teszel.

Piros(as) tojás: cékla

Kapható bioboltokban céklaport, mellyel bármit gyönyörű élén rózsaszínes-pirosra festhetsz, így a hímestojásaidat is. Ám nem kell ebbe plusz pénzt fektetnek, elég a lényegesen olcsóbb egész cékla is. A zöldséget pucold meg, vágd kockákra, főzd meg, vedd kis a lábosból és használd fel úgy, ahogy szeretnéd. A cékla levét hűtsd langyosra és tedd bele a tojásokat. Itt is érvényes: minimum fél órán át áztasd a tojásokat, de minél tovább maradnak a céklalében, annál szebb színűk lesz.

Vörös vagy valami hasonló: vöröshagyma

A vöröshagymát szabadítsd meg a száraz héjától, a hagymát használd fel igény szerint, a háját pedig tedd fel főni egy lábasban. Ha hagymát használsz festéshez, akkor nem is kell előre megfőznöd a tojást, felteheted egyszerre a hagymahéjjal. A szín attól is függ, milyen színű tojást használsz: minél sötétebb héjú a tojás, annál szebb lesz a színe.

Sötét barna: kávé

Főzz egy jó erős kávét fekete teát. Ezúttal nem az élénkítő hatásán lesz a hangsúly, hanem a színén, ami igencsak fog, ezt talán már a teásbögrén vagy kávéscsészén is megtapasztalhattad. Minél erősebb a főzet, annál erősebb lesz a benne áztatott tojás színes is. Hogy utána mit csinálsz a kávéddal, teáddal, nos, az ízlés dolga. Az elfogyasztását jó szívvel nem ajánljuk.

Zöld: spenót

A spenót a húsvéti asztalok gyakori szereplője, és ezt ki is használjuk. A felaprított spenótleveleket megfőzzük, leszűrjük, a visszamaradt gyönyörű zöld vizet kihűtjük, és már áztathatjuk is benne a tojásokat. Minél tovább. Közben a spenótból készülhet frittata (ezzel a kifújt tojást is felhasználjuk), lepény vagy bármi, amit szeretsz és szoktál készíteni belőle.

Narancssárga: piros paprika

A magyar konyha alapja a fűszerpapria, felhasználhatósága vételen, szórjuk, amibe csak tudjuk és lehet. És lám, tojást is lehet vele festeni, ha nem sajnlálod a nem éppen olcsó fűszeredet: fél kiter vízhez kb. 8-10 kanál piros paprikára lesz szükséged. A tojás eredeti színe itt sem elhanyagolható szempont, de ez minden más színre is igaz.

Utómunka

A színezett tojásokat lealább egy órán át hagyd száradni, majd kevés olajjal finoman töröld át, így nemcsak csodás élén színűk lesz, de csillogni is fognak.

Jó festegetést és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!