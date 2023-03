Megindultak a sztárok, már ami az országon belül vándorlást illet. Nemrég Tóth Gabiról derült ki, hogy férjével, Krausz Gáborral és kislányukkal elhagyják a fővárost és a Budapesthez közeli, festői szépségű Szentendrén kezdenek új életét. Mindehhez hitelt is vettek fel, az énekesnő pedig szó szerint belefogyott a stresszbe .

Nem Tóth Gabi azonban az egyetlen, aki úgy döntött, hogy elhagyja a nyüzsgő fővárost. Az RTL népszerű műsorvezetője, Istenes Bence és kedvese, Csobot Adél is arra az elhatározásra jutott, hogy családjukkal a városi élet zajától távol, vidéken kezdenek új életet. A Dancing with the Stars legutóbbi évadának nyertes énekesnője Gabiéknál picivel messzebb ment, az Istenes család ugyanis a Balaton közelében talált új otthonra.

"Már régóta kacérkodunk ezzel a gondolattal. Nem hónapokról beszélünk, hanem az elmúlt évekről. Mi nagyon szeretjük a vidéki létet, a vidéki embereket, a vidéki emberek lelkületét, ezeket az energiákat, amit itt vannak" – idézi a Blikk a pár bejelentő videóját.

Istenes Bence és Adél a Balaton-felvidéken vásárolt egy kis magánházat, amelyet még fel kell újítani, a költözésre pedig valamikor augusztusban kerülhet sor.

"A gyerekeink motiváltak erre, hogy nekik megadjuk ezt az életmódot. Ki is próbáltuk ezt már Németországban, hiszen ott is egy hasonló környezetben éltünk, tehát volt viszonyítási alap. Most éreztük ennek az idejét, hogy tényleg a tettek mezejére lépjünk."