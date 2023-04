Magyarország 37. leggazdagabb üzletembere Budapest V. kerületében él, mindössze néhány percre a Deák tértől. A luxuslakóház legfelső szintjén lakik, a teraszról csodálatos kilátás nyílik a Váci utcára, a Dunára és a budai várra is.

"Fél éve költöztem ide, a lakást egymilliárdért vettem, a berendezés értéke pedig nagyjából 300-400 millió forint. Ha éppen nem utazom, sok időt töltök itthon, sokszor itt is dolgozom. Szeretek itt lenni, mert nyugalmat, békét áraszt és abszolút engem tükröz" - mutatta meg a Blikknek.

Azt is elárulta, hogy a belső dizájnt egy belsőépítésszel és egy lakberendezővel közösen álmodták meg. A lakás egyik fő attrakciója a csigalépcső, ami Jákob elmondása szerint 10 autónyi fémből készült, és 100 órán át festették, lakkozták, továbbá azzal a csillámporral lett felületkezelve, amit az üzletember géllakjaiban is használnak. Ezzel az anyaggal dobták fel a konyhai csillárok külsejét is.

Zoltán nagyon szereti a lakását, nem szeretne tőle soha megválni, de a nyugdíjast éveit nem itt képzeli el.

"Nem vettem volna meg ezt a lakást, ha megtalálom előbb azt a telket, amit most, a lakásszerződés után egy héttel találtam. A Rózsadomb közepén vettem egy gyönyörű, panorámás telket. De fél éven keresztül nem találtam. (...) Ha nyugdíjas leszek, akkor oda fogok kiköltözni a Rózsadombra, és van egy jó nagy kertem. Kapálni nem szeretek, úgyhogy valami más növényzet lesz" - tette hozzá.