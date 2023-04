KOS

A Kos jegy szülöttei impulzívak, energikusak, így nem meglepő, hogy akkor érzik magukat igazán elemükben, ha minél aktívabban és kimerítőbben tudnak kikapcsolódni. Éppen ezért jó választás lehet számukra a kerékpározás, a futás, de az extrémebb sportokat is kedvelik, mint amilyen a hegymászás, az ejtőernyőzés vagy épp a különféle harcművészetek. Mivel imádnak pörögni, ezért élnek-halnak egy jó buliért is, de vásárolgatni is nagyon szeretnek.

BIKA

A Bikák igazi hedonisták, imádnak jókat enni, inni, éppen ezért minden, ami a gasztronómiával kapcsolatos nekik való. Legyen szó sütésről, főzésről, kóstolásról ez mind-mind szóba jöhet náluk. Ezek mellett mivel a Bika szorosan kapcsolódik a földhöz, így a kertészkedésben is örömét leli, sőt mindenben, ami „kétkezi" munka. A sportok viszont nem állnak hozzá túl közel - ha már mozogni kell, akkor leginkább a jógát, a táncot vagy a sétát érdemes választania.

IKREK

Az Ikrek valódi csapatjátékos, aki sokkal jobban kedveli a másokkal közösen eltöltött időt, mint a magányos tevékenységeket. A jegy szülöttei imádnak társaságba járni, így számukra remek időtöltés egy kerti sütögetés vagy egy jó kis buli. Ha néha mégis egyedüllétre vágynak, akkor szívesen filmeznek, olvasnak vagy molyolnak a számítógépükön, de a szellemi aktivitást igénylő tevékenységekben is kedvüket lelhetik, mint amilyen a nyelvtanulás. Sportok terén az ütős labdajátékokban és a jógában lelik leginkább örömüket.

RÁK

A Rákok gondolatai általában a családja és az otthona körül forognak, így nagyon szeretik csinosítani a környezetüket, ennek érdekében pedig szívesen járnak vásárolgatni leginkább antikváriusokhoz vagy bolhapiacokra. A sportok közül – mivel a jegy szülöttei erősen vonzódnak a vízhez – leginkább az úszásban, kajakozásban, kenuzásban, vitorlázásban lelik örömüket, de halászni, horgászni is szeretnek.

OROSZLÁN

Az Oroszlán a szabadidejében is szeret csillogni és persze kitűnni a többiek közül, éppen ezért szívesen mutatkozik fancy edzőtermekben, de táncórákra is előszeretettel jár, ahol a kósza alattvalók megbámulhatják fenséges lényét. A színészet is neki való, hiszen itt is ő áll a figyelem középpontjában, de a különféle kreatív hobbik is örömmel töltik el, mint amilyen a rajz vagy a festészet.

SZŰZ

A Szűz csendes és tartózkodó, ami a személyiségét illeti, és szereti, ha mindent kontrollálni tud, ezért jobban kedveli az egyedül végezhető tevékenységeket, mint a csapatjátékokat. A jegy szülöttei imádnak mélyen elmerülni egy-egy dologban, így nagyon közel állnak hozzájuk a különféle kézműves foglalkozások és DIY tevékenységek, például a varrás, a hímzés, a fafaragás vagy az elektromos kütyük bütykölése. Sportok terén a jóga, a séta és a kerékpározás áll hozzájuk a legközelebb.

Ha kíváncsi vagy rá, hogy a maradék hat csillagjegy számára mi az ideális időtöltés, olvasd el cikkünk folytatását is.