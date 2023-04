Hat napos lesz idén a tavaszi szünet, mely április 6-tól 11-i tart. Nagy része tehát a húsvéttal telik majd, de ennek ellenére vagy éppen ezért ennyi ideig a lakásba szorulva, gyerekekkel, nem élhető helyzet. Ne is maradjon otthon, aki megteheti!

A remélhetőleg szép tavaszi időben idén is számos olyan húsvéti programot kínálnak a szervezők, melyet a család minden tagja élvezni fog.

Húsvéti Sokadalom - Budapest

A négynapos hosszú hétvégén lesznek Marvel- és Disney-hősök, állatsimogató, koncertek, játékok, bohócműsorok, de felnőtt koncertekkel is készültek a szervezők. A Budapest Feszt eseményét Zuglóban, a Mogyoródi úti sportpályán rendezik meg. A belépés kicsiknek és nagyoknak is ingyenes.

Hollókői Húsvéti Fesztivál - Hollókő

Hollókő hazánk ékszerdoboza. A faluban járva az ember azt érzi, megállt az idő, de nem most, hanem valamikor nagyon régen. Az Ófalu parasztházai és a köves utcák régi korokat idéznek, a palóc népviseletbe öltözött nők és férfiak látványa különleges a városi ember számára. A faluban a hagyományos húsvéti szokások elevenednek meg a négynapos rendezvényen.

Emellett kiállításokkal, népzenei koncertekkel, tojásfestéssel, táncházakkal, kirakodóvásárral és még sok vidám programmal várja Hollókő a húsvétkor odalátogatókat. Nagypénteken a belépés a rendezvény területére ingyenes, ám az ünnep többi napján a programok csak belépőjeggyel látogathatóak.

Húsvét az arborétumban - Budakeszi Vadaspark

Nagypénteken délelőtt kezdődnek a vadasparkban a húsvéti programok, húsvéti kézműves foglalkozással, melynek keretein belül a gyerekek kifújt tojások festése mellett sok más díszítő technikát is kipróbálhatnak majd.

A kutyaagility területén - a hosszú hétvégén a kutyáknak máshol kell sportolniuk - állatsimogatót találnak majd a családok, ahol bárányok simogathatóak, de nyuszikkal is találkozhatnak a gyerekek.

A 30 hektárnyi területen a gyerekek biztonságban ismerkedhetnek a természettel, részt vehetnek a tojáskeresésben, bújócskázhatnak, és aki hétfőn érkezik, az az erdőben - térkép segítségével -"nyúlfészekre" is lelhet.

A belépés a szokásos díjfizetés mellett lehetséges, ám, aki nyúlfészket talál, cserébe ajándékcsomagot kap a szervezőktől.

Húsvét a Skanzenben - Szentendre

A szabadtéri néprajzi múzeum már önmagában is hatalmas élmény a gyerekeknek (és a szüleiknek is), ám húsvétkor még a szokásosnál is többet adhat a kicsiknek, ha idelátogat a család.

A tojáspatkolástól a különböző tájegységek tojásdíszítési motívumain és szokásain keresztül, a kiszebábkészítésen, gyertyamártáson, szalmanyúlkészítésen és még számtalan hagyományon át a táncig lesz minden, amiről eddig csak hallottál, vagy még azt sem. Koncertekkel, mesékkel, játékokkal, kalácsszenteléssel és kóstolással vár minden érdeklődőt a Skanzen, a szokásos belépőárakkal.

Húsvéti forgatag a Tündérkertben - Budapest

A 23. kerületben, Soroksáron is lesz húsvét, nem is akármilyen. Az egész napos programok mellett, mint amilyen többek között a fajátszótér, a népi játszóház, a kosaras körhinta vagy a nyuszisimogató, a kézműves foglalkozások és az arcfestés, koncertekkel, táncházzal is kedveskednek az idelátogatóknak a szervezők.

S ha ez nem lenne elég, gólyalábas nyuszishow-val, tombolával és az elmaradhatatlan tojéskereséssel mindenkit szeretettel várnak a Tündérkertben húsvét vasárnap. A belépés a rendezvényre ingyenes.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó szórakozást, vidám perceket kívánunk!