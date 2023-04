Ez a mostani is egy ilyen pillanat: Szabó András Csuti ugyanis félmeztelenül mutatta meg nekik nemcsak az edzését, de kockahasát is. Úgy tűnik, a celeb nemcsak az új szerelmet találta meg, de a sport is az élete része lett, melyenek köszönheti izmos testét és a rajongók elismerését is.

Ugyan a poszt kommentjei között kis túlzással több az ex-nejét és annak új férjét szidó, mint az őt dicsérő, azért rengeteg elismerést zsebelhetett be.

A "Neked jól áll az Edina-mentes élet" és az "Ilyen, amikor lecseréled a Mercit egy biciklire" jellegű hozzászólások mellett megjelentek az "Ez igen!", a "Szuper vagy!" típusú kommentek is, és azok is hangot adtak véleményüknek, aki kipróbálták a látottakat, csak sokkal kevesebb sikerrel, mint Csuti.